Yeşil Mucize: Kendi kadar suyu da çok faydalı!
Türk mutfağında sıklıkla kullanılan bir bitki olan maydonozun kendi kadar suyu da sağlığımız açısından çok faydalı. Peki, zengin bir potasyum, kalsiyum, A ve K vitamini kaynağı olan maydonoz suyunun faydaları nelerdir? Günde ne kadar maydonoz suyu tüketilmeli? İşte detaylar…
Maydonoz suyunun faydaları nelerdir?
Maydanoz suyu doğal bir idrar söktürücüdür.
Ödemlerin giderilmesine yardımcı olur.
Böbrek taşı düşürmede etkilidir.
İçerdiği A vitamini, göz sağlığını korumaya yardımcı olur.
Ciltteki lekelerin azalmasına ve genel cilt tonunun düzeltilmesine katkıda bulunabilir.
Kan basıncını düzenler.
Demir eksikliğine karşı etkilidir ve anemiye (kansızlık) iyi gelir.
Zengin bir potasyum kaynağıdır.
Sindirimi sağlığını destekler.
Yağ yakmayı hızlandırarak kilo vermeye yardımcı olur.
Serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı azaltır.
Kalsiyum ve K vitamini içeriği kemik sağlığını destekler.
Maydonoz suyu günde ne kadar tüketilmeli?
Sağlıklı yetişkinler için günlük olarak yarım su bardağı kadar maydonoz suyu tüketmek önerilebilir.
Kimler maydonoz suyu tüketmemeli?
Maydonoza alerjisi olanlar aşırı miktarda maydonoz suyu tüketiminden kaçınmalıdır. Aynı şekilde hamile kadınlarda maydonoz suyu tüketmeden önce mutlaka doktora danışmalıdır. Çünkü maydonoz, rahim kaslarının kasılmasına neden olabilir.