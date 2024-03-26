2024 2. dönem 1. ortak sınav tarihleri! Ortak sınav konu dağılımı

2024 2. dönem 1. ortak sınav tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) ortak sınavlarla ilgili takvimi belli oldu!

Ülke genelindeki ikinci ortak sınavlar, 26-27 Mart 2024 tarihinde yapılacak, sınavlarda açık uçlu sorular kullanılacak.

6. sınıf matematik, 9. sınıf matematik ve Türk dili ve edebiyatı derslerinin sınavları açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacak ve bu derslerin sınavları, ilgili derslerin öğretmenleri tarafından puanlanacak.

6. sınıf Türkçe dersi sınavı için farklı bir puanlama yapılacak. 6. Sınıf Türkçe dersinde 14 çoktan seçmeli ve 2 açık uçlu sorudan oluşan bir sınav yapılacak. Çoktan seçmeli soruların optik puanlaması il ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince yapılırken, 2 açık uçlu sorunun puanlaması ise 81 ilden uygulamaya katılan öğretmenler tarafından yapılacak.

Bu doğrultuda, sınavların kapsam geçerliğinin artırılması ve öğrencilerin sınavlara daha bilinçli hazırlanması için hangi konu/kazanımdan kaç soru sorulacağını gösteren konu soru dağılım tabloları hazırlanarak yayımlandı.

Ortak sınav konu dağılımı

Ülke geneli yapılacak ortak yazılı sınavlar; 6. sınıf Türkçe dersi 14 çoktan seçmeli ve 2 açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı olmak üzere toplam 16 sorudan; 6. sınıf matematik dersi 10 açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorudan, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 7 açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorudan ve 9. sınıf matematik dersi 8 adet açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorudan oluşacak.

MEB soru dağılım tablosu için tıklayınız!