2024-EKPSS sınavı temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı!
28 Nisan pazar günü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024-EKPSS sınavı gerçekleştirildi. Sınava giren adaylar sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM web sayfasından 2024-EKPSS sınavı temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlandığını duyurdu. Peki, 2024-EKPSS sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…
ÖSYM web sayfasından 2024-EKPSS sınavı temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandığını duyurdu. Yaptığı duyuruda;
‘’28 Nisan 2024 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (2024-EKPSS) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 28 Nisan 2024 tarihinde saat 12.20'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 8 Mayıs 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.’’ denildi.