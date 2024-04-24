24 Nisan 2024 motorin ve benzin fiyatları ne kadar? 24 Nisan güncel akaryakıt fiyatları

24 Nisan akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim geldi mi?

24 Nisan 2024 çarşamba günü benzin ya da motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor. Fakat 25 Nisan 2024 perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 17 kuruş indirim bekleniyor. İşte 24 Nisan 2024 güncel akaryakıt fiyatları;

İstanbul Avrupa

Benzin Fiyatı: 43.58 TL/L

Motorin Fiyatı: 42.18 TL/L

LPG fiyatı: 22.47 TL/L

İstanbul Anadolu

Benzin fiyatı: 43.49 TL/L

Motorin fiyatı: 42.11 TL/L

LPG fiyatı: 21.93 TL/L

Ankara

Benzin Fiyatı: 44.42 TL/L

Motorin Fiyatı: 43.04 TL/L

LPG fiyatı: 22.37 TL/L

İzmir

Benzin Fiyatı: 44.68 TL/L

Motorin Fiyatı: 43.29 TL/L

LPG fiyatı: 22.01 TL/L

Adana

Benzin Fiyatı: 45.03 TL/L

Motorin Fiyatı: 43.66 TL/L

LPG fiyatı: 22.24 TL/L