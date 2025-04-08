ABD'de Rümeysa Öztürk davası: Federal yargıç, ek delil talep etti

ABD’de gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün yargılandığı davanın ilk duruşması Vermont eyaletinde gerçekleştirildi. 25 Mart’ta Massachusetts’te gözaltına alındıktan sonra önce Louisiana’ya, ardından dava sürecinin devam edebilmesi için Vermont’a sevk edilen Öztürk’ün durumu, Vermont Bölge Yargıcı William Sessions tarafından değerlendirildi. Yargıç Sessions, tarafların beyanlarını dinledikten sonra dosyanın "olağandışı" nitelikte olduğunu ifade etti.

Avukatı, Öztürk’ün tutuksuz yargılanması talebinde bulundu

Öztürk, duruşmaya fiziksel olarak katılmazken, avukatı Ramzi Kassem duruşmada telefonla bağlanarak müvekkilinin kaçma riski olmadığını ve topluma tehdit oluşturmadığını savundu. Kassem, Öztürk’ün tutuksuz yargılanması talebinde bulundu.

Yargıç Sessions, hem savunma hem de savcılık makamından daha fazla belge ve bilgi sunmalarını istedi. Mahkeme, tarafların ellerindeki ek delilleri 11 Nisan tarihine kadar sunmalarını kararlaştırırken, ikinci duruşma 14 Nisan’da yapılacak.

Federal yargıç ayrıca, taraflardan birinin talebi durumunda Rümeysa Öztürk’ün bir sonraki duruşmada savunma yapabileceğini belirtti.

Ne olmuştu?

Rümeysa Öztürk, Massachusetts’teki Tufts Üniversitesi’nde doktora eğitimi görürken, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftara gitmek üzereyken ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi) mensubu altı maskeli görevli tarafından gözaltına alınmıştı. Gözaltı işlemi sırasında herhangi bir resmi gerekçe sunulmamış, ardından öğrenci vizesinin iptal edildiği açıklanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk’ün de aralarında bulunduğu 300’den fazla yabancı öğrencinin vizelerinin iptal edildiğini ve bu kişilerin "sınır dışı edileceğini" duyurmuştu. Rubio, bu öğrencileri kamuoyuna "Hamas destekçisi" ve "İsrail karşıtı unsurlar" olarak tanımlamıştı.

Ancak Massachusetts Bölge Yargıcı Denise Casper, Öztürk’ün gözaltına alındığı tarihte hâlâ Vermont’ta bulunduğuna ve Louisiana’ya resmi olarak transfer edilmediğine dikkat çekerek, yargılamanın Vermont eyaletinde sürdürülmesine hükmetmişti. Bu karar doğrultusunda Öztürk’ün sınır dışı süreci geçici olarak durdurulmuştu.