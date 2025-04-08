Demir cevheri fiyatları ticaret savaşının gölgesinde 3 ayın dibinde

Vadeli demir cevheri fiyatları, ABD ile en Çin arasında tırmanan ticari gerilimlerin baskısıyla bugün art arda üçüncü seansta da düştü ve çelik üretimine yönelik mevsimsel talepten gelen desteğe ağır bastı.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) mayıs ayı demir cevheri kontratı, TSİ 06.20'de yüzde 1,84 düşüşle 748,5 yuan/ton (102,15 dolar) seviyesinden işlem gördü.

Seansın başlarında fiyatlar 745,5 yuan/tona ulaşarak 9 Ocak'tan bu yana en düşük seviyelerini gördü.

Singapur Borsası'ndaki gösterge mayıs ayı demir cevheri, yüzde 1,9 düşüşle 95,7 dolar/ton oldu.

Bir analist “Demir cevheri vadeli işlemleri, dünyanın en büyük iki süper gücü arasındaki kısasa kısas ticaret önlemlerindeki bir başka tırmanışa şaşırtıcı olmayan bir şekilde tepki verdi” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Pekin'in geçen hafta ABD ürünlerine uyguladığı yüzde 34'lük gümrük vergisini geri çekmemesi halinde yarın ABD'nin Çin'den yaptığı ithalata yüzde 50 ek vergi uygulayacağını söyledi.

Bu arada, bugün birçok Çinli devlet şirketi hisse yatırımlarını artırma sözü verirken, Pekin'in borsayı istikrara kavuşturma çabalarını artırmasıyla birlikte borsada işlem gören bir dizi şirket hisse geri alımlarını açıkladı ve Çin hisse senetlerinin salı günü son dönemdeki ağır kayıplarının bir kısmını geri almasına neden oldu.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 1,44 ve yüzde 0,47 düştü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri değer kaybetti. İnşaat demiri yüzde 0,3 düşerken, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,83, filmaşin yüzde 0,24 ve paslanmaz çelik yüzde 0,58 geriledi.