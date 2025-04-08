Çin'de temel metal fiyatları satışların ardından istikrar kazandı

Çin'de temel metal fiyatları, piyasa katılımcılarının resesyon korkularını körükleyen küresel ticaret savaşının tırmanışı karşısında bekle ve gör tutumunu benimsemesiyle, önceki günkü satışların ardından bugün istikrar kazandı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) en çok işlem gören bakır kontratı, TSİ 06.48'de yüzde 1,4 düşüşle 73.290 yuan/tona (10.000,82 dolar) geriledi ve 3 Ocak'tan bu yana üç ayın en düşük seviyesinde seyretti. Dün Asya'da piyasa açıldığında yüzde 7 düşmüştü.

Londra Metal Borsası'ndaki (LME) gösterge üç aylık bakır, yüzde 0,8 artışla 8.803 dolar/tona yükseldi ve dün gördüğü Kasım 2023'ten bu yana en düşük seviye olan 8.105 dolar/tondan toparlandı.

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın pazartesi günü Pekin'in misilleme tarifelerini geri çekmemesi halinde Çin'e yüzde 50 ek gümrük vergisi uygulama tehdidinin ardından salı günü yaptığı açıklamada ABD'nin “şantaj niteliğini” asla kabul etmeyeceğini belirtti.

En büyük metal tüketicisi Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın kapsamlı karşılıklı gümrük vergisi programının bir parçası olarak Çin mallarının çoğuna yüzde 34 gümrük vergisi getirmesinin ardından, geçtiğimiz cuma günü 10 Nisan'dan itibaren tüm ABD mallarına yüzde 34 ek gümrük vergisi getirerek karşılık verdi.

Bir temel metal tüccarı, “Fiyatlar dünkü keskin düşüşün ardından bugün sabitlenmiş görünüyor, misilleme tarifeleri gelişmeye devam ederken insanlar bekle ve gör yaklaşımını benimsiyor” dedi.

SHFE'de alüminyum yüzde 0,7 artışla 19.675 yuan/tondan, çinko yüzde 0,1 artışla 22.280 yuan/tondan, kurşun yüzde 0,8 düşüşle 16.585 yuan/tondan, nikel yüzde 0,1 artışla 119.460 yuan/tondan, kalay yüzde 1,3 düşüşle 267.410 yuan/tondan işlem gördü.

LME'de alüminyum yüzde 0,4 artışla 2.379 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,5 artışla 1.879 dolar/tondan, çinko yüzde 0,1 artışla 2.617 dolar/tondan, kalay yüzde 0,6 düşüşle 33.725 dolar/tondan ve nikel yüzde 1,5 artışla 14.580 dolar/tondan işlem gördü.