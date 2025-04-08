Yeni gümrük vergileri ABD ekonomisini resesyona sürükleyebilir

MFS Investment Management'ın strateji ve içgörü grubunun kıdemli genel müdürü Benoit Anne, geniş tabanlı gümrük tarifelerinin yeterli bir süre yürürlükte kalması halinde ABD ekonomisini resesyona sürükleme potansiyeline sahip olduğunu savundu.

Anne, ABD tüketicisinin sağlıklı olmasına rağmen, esasen tüketim üzerinde bir vergi görevi gören tarife şokunun iç talebi önemli ölçüde azaltabileceğini öngördü.

Anne, iş dünyası duyarlılığının kötüleşmesinin muhtemel olduğunu ve özel tüketime yönelik potansiyel şokun birkaç aylık bir gecikmeyle gerçekleşecek olması nedeniyle makro riskleri değerlendirmek için sabırlı olunması gerektiğini de vurguladı.

Fink: İş dünyası ABD ekonomisinin yavaşladığına inanıyor

BlackRock CEO'su Larry Fink, birçok iş dünyası liderinin ABD ekonomisinin halihazırda önemli bir gerileme içinde olduğuna inandığını söyledi.

New York Ekonomi Kulübü'nün bir etkinliğinde konuşan Fink, "Konuştuğum CEO'ların çoğu şu anda muhtemelen bir durgunluk içinde olduğumuzu söyleyecektir" dedi.

Fink, "Bir CEO özellikle havayolu endüstrisinin kömür madenindeki meşhur bir kuş olduğunu söyledi -kömür madenindeki kanarya- ve bana kanaryanın zaten hasta olduğu söylendi" diye ekledi.

Varlık yönetimi yöneticisi ayrıca Başkan Donald Trump'ın gümrük vergisi politikalarının enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı yaratabileceğini ve Merkez Bankası'nın durgunluk dönemlerinde sık sık yaptığı gibi faiz oranlarını düşürmesini zorlaştırabileceğini düşündüğünü söyledi. "Merkez Bankası'nın bu yıl dört kez faiz indirimine gideceği düşüncesi bana göre sıfır ihtimal. Ben daha çok, faiz oranlarını bugün olduğundan çok daha yüksek seviyelere çıkaracak yüksek bir enflasyona sahip olabileceğimizden endişe ediyorum," diyor Fink.