Yanlış haber Wall Street'te 2,4 trilyon dolarlık dalgalanma yarattı

Yanlış bir habere dayanan borsa dalgalanmasında Wall Street'de işlem gören hisse senetleri dün önce 2,4 trilyon dolar değer kazandılar ve ardından neredeyse aynı hızla bunları geri verdiler.

Yarım saatten biraz fazla bir süre içinde gerçekleşen bu olay, Başkan Trump'ın gümrük vergilerini 90 gün süreyle durdurmayı düşündüğü yönündeki yanıltıcı haberlerden kaynaklandı.

Rallinin tersine dönmesi, birçok yatırımcının piyasayı sakinleştirebilecek herhangi bir bilgi için ne kadar hararetli olduğunun ve yanlış bilginin ve Wall Street'in manşetlere saniyeler içinde tepki veren yüksek frekanslı ticaret stratejilerinin varlık fiyatlarını ne kadar kolay etkileyebileceğini gösterdi.

40 dakika sürdü

Tarife şoku yaşayan yatırımcıların görmek için can attığı haberler New York'ta yerel saat ile sabah 10:10'dan kısa bir süre sonra sosyal medyada dolaşmaya başladı. “Hassett: Trump, Çin Dışındaki Tüm Ülkeler İçin Tarifelerde 90 Günlük Bir Duraklamayı Düşünüyor” başlığıyla Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'in sözlerine atıfta bulunulan haberin etkisiyle hisse senedi endeksleri yükseldi.

S&P 500 seansın başlarında yüzde 4,7'ye varan bir düşüşle işlem gördükten sonra gün içi sarsıcı bir dönüşle yüzde 3,4 yükseldi. S&P 500 yerel saat ile 10:08'den 10:18'e kadar geçen 10 dakika içinde piyasa değerine 2,4 trilyon dolar ekledi. Saat 10:41 itibariyle ise bu değerin tamamını geri verdi.

S&P 500, Beyaz Saray'ın böyle bir duraklamanın tartışıldığını hızla yalanlamasının ardından yaklaşık 23 dakika içinde 2,5 trilyon dolar değer kaybetti.

Haberin kaynağı bilinmiyor

Haberin kaynağı belirsizliğini koruyor. Başlık, Walter Bloomberg olarak bilinen ve yaygın olarak takip edilen bir X hesabının paylaştığı sabah 10:13 itibariyle sosyal medyada dolaşıma girmişti.

Anonim hesap yıllardır piyasa günü boyunca ticaretle ilgili haberleri, genellikle Bloomberg Terminalinden kopyalayıp yapıştırdığı büyük harfli haber başlıkları şeklinde yayınlıyor. Yaklaşık bir milyon takipçisi olan hesabın Bloomberg News ile bir ilişkisi bulunmuyor. Walter Bloomberg hesabı ve benzerleri, Bloomberg'in pahalı haber ve veri terminallerine erişimi olmayan piyasa gözlemcileri arasında popüler.

Ancak söz konusu manşet Bloomberg'in haber bültenlerinden gelmiyordu. Ve haber büyük yayın organlarında hızla yayılmaya başladı. Bir CNBC spikeri haberi sabah 10:15 civarında canlı yayında okudu ve izleyicileri “Bunun kaynağını, tam olarak nereden geldiğini bulmaya çalışacağız” diye uyardı.

“Hızlı şekilde düzeltme yapıldı”

Saat 10:20'de Reuters aynı haberi CNBC'ye atfederek yayınladı. Bir CNBC sözcüsü, "Piyasa hareketlerini gerçek zamanlı olarak takip ederken, bir başlıkta teyit edilmemiş bir bilgi yayınladık. Muhabirlerimiz hızlı bir şekilde yayında düzeltme yaptı" dedi.

Bir Reuters sözcüsü şunları söyledi:

"Reuters, CNBC'deki bir manşetten yola çıkarak 7 Nisan'da Beyaz Saray ekonomi danışmanı Kevin Hassett'in Başkan Trump'ın Çin dışındaki tüm ülkelere 90 günlük bir gümrük vergisi duraklatması düşündüğünü söylediğine dair bir haber yayınladı. Beyaz Saray bu haberi yalanladı. Reuters hatalı haberi geri çekmiştir ve hatasından dolayı üzüntü duymaktadır."

Yanlış özet olabilir

Haberin orijinal başlığı, Hassett'in pazartesi sabahı erken saatlerde Fox News'e verdiği mülakatın yanlış bir özeti olabilir. Piyasalar açılmadan önce “Fox & Friends” programına katılan Hassett'e Beyaz Saray'ın gümrük vergilerine 90 günlük bir ara vermeyi düşünüp düşünmediği soruldu.

"Evet, Başkan'ın neye karar vereceğine Başkan'ın karar vereceğini düşünüyorum. Başkanla müzakere halinde olan 50'den fazla ülke var" diyen Hassett, olası bir duraklama konusunda daha fazla ayrıntı vermedi.