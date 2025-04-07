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Trump: Zayıf olma, aptal olma, panik yapma!

ABD Başkanı Donald Trump, yeni gümrük vergileri sonrası New York borsasında yaşanan sert düşüşle ilgili "Zayıf olma, aptal olma, panik yapma; güçlü, cesur ve sabırlı ol, büyüklük gelecek" mesajıyla yatırımcılara seslendi.

Haber Merkezi
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Trump: Zayıf olma, aptal olma, panik yapma!
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ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı yeni gümrük vergileri sonrası New York borsası haftaya sert düşüşle başladı; Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endekslerinde kayıplar yüzde 3’ü aştı. S&P 500 endeksi, zirve seviyesinden yaklaşık yüzde 20 düşerek "ayı piyasası" bölgesine girdi.

"Zayıf olma, aptal olma"

Trump borsada yaşanan sert düşüşün ardından sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada "Amerika Birleşik Devletleri, onlarca yıl önce yapılması gereken bir şeyi yapma şansına sahip. Zayıf olma! Aptal olma! PANİKÇİ olma (Zayıf ve aptal insanlara dayanan yeni bir parti!). Güçlü, cesur ve sabırlı ol; işte o zaman büyüklük elde edilecek!" ifadelerini kullandı.

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