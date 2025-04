AB'den yeni açıklama: ABD ile vergiler konusunda müzakereye hazırız

Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen, "AB, ABD ile vergiler konusunda müzakereye hazır ABD'ye karşılıklı yüzde sıfır gümrük vergisi teklif ettik" dedi.

"Avrupa, ABD ile müzakere etmeye hazır. Sanayi malları için sıfıra sıfır gümrük vergisi teklif ettik. Çünkü iyi bir anlaşma için her zaman hazırız. Ancak karşı tedbirlerle cevap vermeye de hazırız. Ticaret saptırması yoluyla dolaylı etkilere karşı kendimizi korumaya hazırız."

Europe is ready to negotiate with the US.



We have offered zero-for-zero tariffs for industrial goods.



Because we're always ready for a good deal.



But we’re also prepared to respond with countermeasures.



And protect ourselves against indirect effects through trade diversion.