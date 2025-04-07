AB'den yeni açıklama: ABD ile vergiler konusunda müzakereye hazırız
Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen, "AB, ABD ile vegiler konusunda müzakereye hazır ABD'ye karşılıklı yüzde sıfır gümrük vergisi teklif ettik" açıklamasında bulundu
Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen, "AB, ABD ile vergiler konusunda müzakereye hazır ABD'ye karşılıklı yüzde sıfır gümrük vergisi teklif ettik" dedi.
Von der Leyen, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Avrupa, ABD ile müzakere etmeye hazır. Sanayi malları için sıfıra sıfır gümrük vergisi teklif ettik. Çünkü iyi bir anlaşma için her zaman hazırız. Ancak karşı tedbirlerle cevap vermeye de hazırız. Ticaret saptırması yoluyla dolaylı etkilere karşı kendimizi korumaya hazırız."
Europe is ready to negotiate with the US.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 7, 2025
We have offered zero-for-zero tariffs for industrial goods.
Because we're always ready for a good deal.
But we’re also prepared to respond with countermeasures.
And protect ourselves against indirect effects through trade diversion. pic.twitter.com/hpZ77TXH4B