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AB'den yeni açıklama: ABD ile vergiler konusunda müzakereye hazırız

Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen, "AB, ABD ile vegiler konusunda müzakereye hazır ABD'ye karşılıklı yüzde sıfır gümrük vergisi teklif ettik" açıklamasında bulundu

Haber Merkezi
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AB'den yeni açıklama: ABD ile vergiler konusunda müzakereye hazırız
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Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen, "AB, ABD ile vergiler konusunda müzakereye hazır ABD'ye karşılıklı yüzde sıfır gümrük vergisi teklif ettik" dedi.

Von der Leyen, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa, ABD ile müzakere etmeye hazır. Sanayi malları için sıfıra sıfır gümrük vergisi teklif ettik. Çünkü iyi bir anlaşma için her zaman hazırız. Ancak karşı tedbirlerle cevap vermeye de hazırız. Ticaret saptırması yoluyla dolaylı etkilere karşı kendimizi korumaya hazırız."

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