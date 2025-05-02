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ABD'de fabrika siparişleri beklentilerin altında kaldı.

ABD'de mart ayında fabrika siparişleri, yüzde 4,3 artarak beklentilerin altında kaldı.

Haber Merkezi
AA
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ABD'de fabrika siparişleri beklentilerin altında kaldı.
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ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,3 arttı.

Fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 4,4 artacağı öngörülüyordu. Fabrika siparişleri, şubatta yüzde 0,5 artmıştı.

Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 9,2 ve dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler yüzde 0,3 yükseldi.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

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