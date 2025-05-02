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ICCI-2025 Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı tamamlandı

Enerji alanında Türkiye’nin önde gelen fuar ve konferanslarından olan ICCI 2025 - Uluslararası Enerji ve Çevre Fuar ve Konferansı tamamlandı. 1999 yılında International Cogeneration Conference of Istanbul-ICCI olarak başlayan fuarın 29.’su 24-26 Nisan günleri arasında yapıldı.

ANKARA Haber Merkezi
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ICCI-2025 Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı tamamlandı
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ANKARA (EKONOMİ)


Fuara yönelik yapılan yazılı açıklamada, enerji üretimi, karbonsuzlaştırma, hidrojen, enerji depolama, e-mobilite, akıllı şebeke ve dijitalizasyon olmak üzere yedi ana alana vurgu yapıldığı belirtilerek, fuar ve kongre boyunca 70’i aşkın ülkeden profesyonel ziyaretçilerin katılım sağlandığı kaydedildi.

Yazılı açıklamada, Organizatör şirket TG Expo Uluslararası Fuarcılık Genel Müdürü H. Cem Şenel’in “Fuarımızın uluslararası prestiji sayesinde üst düzey delegasyonları da ağırlama fırsatı bulduk. Bunlar arasında Güney Kore heyeti, Kırgızistan Enerji Bakanlığı yetkilileri ve Bosna Hersek Enerji Bakanlığı yetkilileri yer aldı. Uluslararası ziyaretçilerin ilgisi bu yıl bizi ayrıca sevindirdi çünkü fuarımızın başlamasından bir gün önce İstanbul’daki korkutan depreme rağmen planlarını iptal etmeden aldığımız tüm önlemlere güvendiler” değerlendirmesine yer verildi. Şenel açıklamada konferans bölümünde 30 farklı oturumda 10’u keynote olmak üzere 150’den fazla konuşmacının yer aldığını vurguladı.

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