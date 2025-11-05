SMTECH Eurasia kapılarını açtı

Bursa’da 21 yıl boyunca güçlü bir marka olarak konumlanan fuar, bu yıl itibarıyla İstanbul’a taşınarak daha seçici, hedef odaklı ve nitelikli iş bağlantıları sunan niş bir fuar modeline geçiş yaptı. SMTECH Eurasia, geniş kitlelere ulaşmayı değil; sektörün yatırım kararlarına yön veren, satın alma gücü yüksek profesyonelleri bir araya getirerek değer yaratan bir ticaret platformu oluşturmayı hedefliyor. SMTECH Eurasia, bu yıl 80 seçkin markayı aynı çatı altında buluşturuyor. Katılımcı sayısının sınırlı tutulduğu fuar, sektörün öncü firmalarının yenilikçi çözümlerini, yüksek satın alma gücüne sahip profesyonel ziyaretçilerle doğrudan buluşturmayı amaçlıyor. Fuarın stratejik yaklaşımı, firma ve ziyaretçi etkileşimini en verimli şekilde gerçekleştirmek üzerine kurgulandı. Bu doğrultuda; 60’tan fazla ilden 5.000’in üzerinde online profesyonel ziyaretçi kaydı, 450’nin üzerinde uluslararası satın almacı başvurusu, 60’ın üzerinde Tüyap’ın yurt dışı ofisleri ve acenteleri aracılığıyla organize edilen alım heyetleri, doğrulanmış iş bağlantı profilleriyle eşleştirildi. Bu sayede SMTECH Eurasia, nicelik yerine nitelik odaklı bir yapıya kavuşarak, katılımcılara doğrudan ticaret odaklı görüşme fırsatları sunuyor.

İstanbul’un stratejik avantajı

İstanbul’un üretim gücü, uluslararası erişimi ve sanayi kümelenmesiyle kazandığı stratejik konum, SMTECH Eurasia’ya ayrı bir boyut kazandırıyor. Türkiye’nin en büyük endüstriyel ekosistemlerinden birine ev sahipliği yapan şehir, sac ve metal işleme profesyonelleri için yeni bir iş merkezi oluşturuyor. Fuarın amacı niceliksel büyüme değil, sektörün ticaret hacmini büyütmek ve firmalara daha güçlü satış ile iş geliştirme fırsatları sunmak olarak tanımlanıyor.

Teknoloji, yatırım ve doğrudan iş bağlantıları

Fuarda; sac işleme makinelerinden lazer kesime, bükme sistemlerinden otomasyon çözümlerine uzanan geniş bir teknoloji yelpazesi sergileniyor. SMTECH Eurasia, yalnızca ürün teşhirine değil, doğru eşleşmelere, yatırım görüşmelerine ve sonuç odaklı iş temaslarına odaklanarak farklılaşıyor. Ziyaretçiler, makine parkurlarını ve yeni teknolojileri birebir deneyimleme, teknik ekiplerle doğrudan görüşme ve satın alma süreçlerini hızlandırma imkânı buluyor. Türkiye’de ilk kez sergilenen yeni nesil bir lazer kesim makinesi, ziyaretçilerin fuarda büyük ilgisini çekti. Yüksek hassasiyet, enerji verimliliği ve üretim hızıyla öne çıkan bu yenilikçi makine, fuarın öne çıkan teknolojik gelişmelerinden biri oldu.

2025 hedefimiz değer yaratmak

Tüyap Fuarcılık Grubu, SMTECH Eurasia ile sektörün yoğun ve karma fuar yapılarından farklı olarak, derinlikli, hedefli ve verimliliği yüksek bir fuar modeli ortaya koyuyor. Bu proje ile amaç, “nitelikli ziyaretçi” yaklaşımıyla sektöre yüksek ticari sonuçlar kazandırmak ve katılımcı markalar için kalıcı iş birliklerine zemin hazırlamak.

Ziyaret saatleri

SMTECH Eurasia Fuarı, 5-7 Kasım tarihlerinde 10.00-18.00, kapanış günü olan 8 Kasım’da ise 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaretçilerini bekliyor.