Diyarbakır Kitap Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı

Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın destekleriyle düzenlenen Diyarbakır 9. Kitap Fuarı, 18 Ekim 2025 tarihinde Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde kitapseverlerle buluştu. Kadim şehir Diyarbakır, kültürel zenginliğini bir kez daha kitapların aydınlığıyla buluşturarak bölgenin en önemli kültür ve edebiyat etkinliklerinden birine ev sahipliği yapmaya başladı. Dokuz yıldır bölgenin en önemli kültürel buluşma noktalarından biri haline gelen fuar, bu yıl da edebiyat dünyasının önde gelen yayınevleri, sivil toplum kuruluşları ve onlarca markanın katılımıyla zengin bir içerikle ziyaretçilerini karşılıyor. Diyarbakır başta olmak üzere Mardin, Batman, Siirt, Elazığ ve Van gibi çevre illerden her yaştan on binlerce kitapseverin bir araya geldiği fuar, dokuz gün boyunca edebiyat ve düşünce dünyasının nabzını tutacak.

“Kitap fuarları bizim için sosyal sorumluluk projesi”

Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü açılış konuşmasında “Kitap fuarlarımız bizim için ayrı bir anlam taşıyor. İstanbul Kitap Fuarı’yla başlayan bu yolculuğu bugün Bursa, Adana, Eskişehir, Samsun ve Diyarbakır’da sürdürüyoruz” dedi.

Kitap fuarlarını sadece bir ticari etkinlik değil, toplum için yürüttükleri bir sosyal sorumluluk projesi olarak gördüklerini söyleyen Ersözlü, konuşmasına şöyle devam etti: “Gençlerimizin hayal dünyasına dokunan, okuma alışkanlığını geliştiren, yazar ve okuru buluşturan platformlar yaratmak en büyük misyonumuz. Bu yıl Diyarbakır’da 200’ün üzerinde yayınevi ve sivil toplum kuruluşu fuarımıza katıldı. 65 etkinlikte 400’ü aşkın yazar, şair ve sanatçı yer alıyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de 200 bini aşkın ziyaretçi hedefliyoruz. Diyarbakır’da valiliğimizden belediyelerimize, ticaret odamızdan milli eğitim müdürlüğümüze kadar herkesin bu fuarı sahiplenmesi, bizim için büyük bir güç kaynağı. Tüyap olarak gücümüz yettiğince bu projeyi yıllarca sürdürmek istiyoruz.”

“Kitaplar insanın umudunu ve direncini besler”

Fuar açılışında konuşmasını yapan Kürt Yayıncılar Birliği Eş Başkanı Asya Genim, kitapların toplumların aydınlanmasında en güçlü araçlardan biri olduğunu, en karanlık dönemlerde bile kitapların insanın umudunu ve direncini beslediğini, Kürt yayıncıları olarak tam da bu inançla üretmeye devam ettiklerini ifade etti.

Genim, konuşmasına şöyle devam etti: “Kürt yayıncılığı tüm imkânsızlıklara rağmen kendi emeğiyle, kendi inancıyla ayakta kalmıştır. Kürt yayıncılığı, bu toprakların çok dilli, çok kültürlü yapısının bir parçasıdır. Biz inancımızı, motivasyonumuzu buradan alıyoruz.”

“Maliyetler %85 arttı, PISA’da 40. sıradayız”

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk açılış konuşmasında şunları söyledi: “Diyarbakır, binlerce yıllık tarihinde farklı dillerin, kültürlerin ve inançların bir arada yaşadığı kadim bir şehir. Bu kültürel çeşitlilik yalnızca geçmişin değil, geleceğin de en büyük ilham kaynağıdır. Bu nedenle Diyarbakır Kitap Fuarı’nın sadece bölge için değil, Türkiye ve hatta Orta Doğu için özel bir anlamı var. Yayıncılık iki temel ilkeye dayanır: Düşünce ve ifade özgürlüğü. Şiddeti övmeden her fikrin tartışılabildiği bir ortam, demokratik toplumun temelidir.”

Bugün Türkiye’de kitap maliyetlerinin yüzde 85 artarken, yayınevlerinin buna rağmen fiyatları olabildiğince sabit tutmaya çalıştığını da hatırlatan Kocatürk, konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Kitap artık yalnızca bir kültür ürünü değil, aynı zamanda ekonomik bir değer. Ülkemizin çocukları PISA sonuçlarında 72 ülke arasında okuduğunu anlamada 40. sırada. Bu tabloyu değiştirmek için kitapla daha erken yaşta buluşmaları gerekiyor. Bu noktada yerel yönetimlerin ve devletin kütüphaneleri zenginleştirmesi, okul kitaplıklarını artırması çok önemli. Ayrıca Kürt yayıncılığı gibi yerel dillerdeki üretimlerin de kütüphanelerde ücretsiz erişilebilir hale gelmesi, kültürel çeşitliliğimiz için büyük bir adım olacaktır.”

“Yerel yönetimler artık ortak düzenleyici olmalı”

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya açılış törenindeki konuşmasında, Diyarbakır Kitap Fuarı’nın, kentin en önemli kültür markalarından biri olduğunu söyledi ve şöyle devam etti: “Bu yıl dokuzuncusunu düzenliyoruz; ancak bu, Diyarbakır’da gerçekleştirdiğimiz toplam 12’nci fuar. Geçtiğimiz yıl 215 bin ziyaretçiyi ağırladık, bu yıl da aynı ilgiyi bekliyoruz. Fuar yalnızca Diyarbakır için değil; Mardin, Batman, Van gibi çevre illerden gelen binlerce ziyaretçiyle artık bölgesel bir kültür etkinliğine dönüştü. Bizim için kitap fuarı sadece bir organizasyon değil, bir kent bilincidir. Yerel yönetimlerin desteği büyük, ancak artık bu desteği bir adım öteye taşıyıp doğrudan ‘ortak düzenleyici’ konumuna geçmeleri gerekiyor. Bu kentin fuarları, Mezopotamya’nın kültürel mirasının bir parçası. Sekiz bin beş yüz yıldır aynı merkezden yönetilen bir şehirden bahsediyoruz. Böylesine güçlü bir tarihe sahip kentte Kitap Fuarı’nı yaşatmak, hepimizin sorumluluğu.”

“Fuar, Mezopotamya’nın çok dilli ve çok kültürlü yansıması”

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun açılışta, “Bu fuar, Mezopotamya’nın çok dilli ve çok kültürlü ruhunun bugünkü yansımasıdır. Türk, Kürt, Arap, Ermeni ve Çerkez halklarının ortak yaşam kültürünü burada, kitaplar aracılığıyla yeniden hissediyoruz” sözleriyle birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Küçük, konuşmasına şöyle devam etti: “Biz belediye olarak kültüre ve bilgiye erişimi artırmak için her mahallede bir kütüphane projesi yürütüyoruz. Şu ana kadar Bağlar’da üçüncü kütüphanemizi açtık, Kayapınar’da bir yenisinin temelini attık ve kırsal ilçelerde de benzer projeleri planlıyoruz. Ayrıca Kürt yayıncılığına yönelik özel bir kütüphane projemiz için bütçe hazırlığımız tamamlandı. Biz hazırız; kucaklaşmaya, birlikte üretmeye, kitapların birleştirici gücünü büyütmeye kararlıyız. Fuarlar sadece kitap alışverişi değil, aynı zamanda halkların birbirini tanıma, birlikte yaşama kültürünü pekiştirdiği alanlardır.”

Diyarbakır Surları'nı kurtaran arkeoloğa vefa

Diyarbakır Kitap Fuarı, yalnızca bir kitap alışveriş platformu olmanın ötesinde, kültürel etkileşimin de merkezine dönüştü. Fuar kapsamında düzenlenecek 70 kültür etkinliğinde zengin bir kültür ve sanat deneyimi sunuluyor. Kitapseverler, sevdikleri yazarlarla bir araya gelme ve onların düşünce dünyasını yakından tanıma fırsatı buluyor. Bu yıl fuar kapsamında, Diyarbakır’ın tarihine ışık tutan “Gabriel’e Vefa” adlı özel bir sergi de ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. 1932’de Diyarbakır surlarının dinamitle yıkılmasına karşı çıkan ve hazırladığı raporla yıkımı durduran Fransız arkeolog Albert Louis Gabriel’in anısına hazırlanan sergi, büyük ilgi görüyor. Gabriel’in 93 yıl önce çektiği fotoğraflar ve çizimlerden oluşan bu sergi, 2015 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren surların ayakta kalmasındaki rolünü bir kez daha hatırlatıyor.

18 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilen resmi açılış töreninin ardından fuar, 26 Ekim akşamına kadar her gün 10.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.