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Dev ayakkabı firmaları zorda! Nike ve Adidas dahil 76 şirketten Trump'a mektup: Vergiden muaf tutun

Nike, Adidas ve Skechers gibi dev markaların da aralarında bulunduğu 76 şirket, bir mektupla ABD Başkanı Donald Trump’a çağrıda bulundu. 29 Nisan'da yazılan mektupta, ayakkabı ürünlerinin karşılıklı vergilerden muaf tutulması istendi.

Haber Merkezi
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Dev ayakkabı firmaları zorda! Nike ve Adidas dahil 76 şirketten Trump'a mektup: Vergiden muaf tutun
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Adidas, Columbia, Crocs, Nike, Skechers, Toms, Under Armour gibi markaların aralarında bulunduğu ayakkabı üreticileri ve perakendecileri, vergilere ilişkin ABD Başkanı Trump'a ortak bir mektup gönderdi. Söz konusu mektupta, ayakkabı işletmelerinin ciddi maliyet artışları karşısında "varoluşsal" bir tehdit ile karşı karşıya olduğu belirtildi.

Muafiyet istediler

Mektupta, "ABD'nin önde gelen ayakkabı işletmeleri, üreticileri ve perakendecileri olarak, ayakkabı ürünlerini karşılıklılık esasına dayalı vergilerden muaf tutmanızı rica ediyoruz" ifadesi yer aldı.

Yüzlerce işletme kapanma riskiyle karşı karşıya

Yüzlerce işletmenin kapanma riskiyle karşı karşıya olduğu belirtilen mektupta, pek çok siparişin askıya alındığı ve ABD'li tüketiciler için ayakkabı stoklarının yakında tükenebileceği uyarısında bulunuldu.

Yüzde 150 ila yüzde 220 arasında vergi

Mektupta, karşılıklılık esasına dayalı tarifelerin halihazırda ayakkabı ürünlerine uygulanan yüksek vergilerin üzerine eklendiği, birçok Amerikan ayakkabı şirketinin yüzde 150 ila yüzde 220 arasında gümrük vergisi ödemek zorunda kalacağı yer aldı.

Düşük ve orta gelirli ailelere uygun fiyatlı ayakkabı üreten birçok şirketin yüksek tarifeleri ne absorbe edebileceği ,ne de maliyetleri tüketiciye yansıtabileceği belirtilen mektupta, karşılıklılık esasına dayalı tarifelerden muafiyet sağlanmaması halinde bu şirketlerin kepenk indireceği vurgulandı.

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