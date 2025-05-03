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Ahmet Ercan’dan İstanbul’da hissedilen deprem için açıklama

İstanbul'da 23 Nisan’da gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından hissedilen sarsıntılar sürüyor. Bugün de 3.7 büyüklüğündeki deprem vatandaşları korkuttu. Yer bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan artçı sarsıntılara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Haber Merkezi
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Ahmet Ercan’dan İstanbul’da hissedilen deprem için açıklama
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İstanbul'da 23 Nisan’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası, vatandaşlar artçı sarsıntılarla tedirgin olmaya devam ediyor. Bugün meydana gelen ve İstanbul’da hissedilen 3.7 büyüklüğündeki sarsıntı sonrası gözler uzmanlara çevrildi.

Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, yaşanan sarsıntıların olağan olduğunu belirtti.

“Sönümlenen Ana depremin artçısı”

Prof. Dr. Ercan, saat 11.36’da meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki deprem için şu açıklamayı yaptı:

“Bugün Silivri açıklarında M6,2’lik deprem odağının bu kez batıda, M.Ereğlisi yönünde M4,0 en küçük boyutta deprem oldu. Sönümlenen Ana depremin artçısı. Her şey olağan, kaçışmaya gerek yok.”

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