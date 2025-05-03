Merkez Bankası'ndan TL'ye geçişi teşvik edici yeni adımlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirasına geçişi teşvik etmek ve finansal istikrarı güçlendirmek amacıyla makroihtiyati çerçevede bir dizi yeni düzenlemeye gitti. Açıklanan kararlar, zorunlu karşılık oranlarından faiz uygulamalarına, ihracat döviz gelirlerinin dönüşümüne kadar geniş bir alanı kapsıyor. Alınan kararlar doğrultusunda, yabancı para mevduatlar için zorunlu karşılık oranları tüm vadelerde 200 baz puan artırıldı.

Ayrıca yurt içi yerleşiklerle yapılan, 1 yıla kadar vadeye sahip yabancı para cinsi repo işlemlerinden sağlanan fonlar için zorunlu karşılık oranı 400 baz puan artırıldı. Bu işlemlerde karşılık hesaplamasına dair yöntemde de değişikliğe gidildi. Söz konusu düzenlemeyle, kısa vadeli döviz cinsi kaynaklara dayalı finansman yapısının sınırlandırılması amaçlanıyor. TL mevduatların bankacılık sistemindeki ağırlığının artırılması hedefi doğrultusunda, tüzel kişilere ait TL mevduat payı yüzde 60'ın altında olan bankalara yönelik yeni bir yükümlülük getirildi. Bu kapsamda, ilgili bankalardan her ay söz konusu payı 0,3 puan artırmaları bekleniyor.

Öte yandan, TL mevduat için tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan faiz ve telafi oranlarında da değişikliğe gidildi. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 84'ü oranında yapılan ödeme oranı, yüzde 86'ya yükseltildi. Bu artış, TL cinsinden kaynaklara olan ilgiyi artırmayı hedefliyor.

İhracat gelirlerinde satış oranı 31 Temmuz'a kada yüzde 35 olacak

İhracat gelirlerinin yurda getirilmesinde de yeni bir düzenleme yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kararıyla, İhracat Genelgesi'nde değişiklik yapılarak ihracat bedellerinin TCMB'ye satılması gereken asgari oran, 31 Temmuz 2025 tarihine kadar yüzde 35 olarak belirlendi. Böylece, ihracat dövizlerinin daha yüksek bir oranının ülke içinde kalması sağlanacak.

TSon olarak, firmaların ihracat dövizlerini TL'ye dönüştürmesini teşvik etmeye yönelik uygulama kapsamında sağlanan döviz dönüşüm desteği oranı da artırıldı. Mevcut destek oranı, 31 Temmuz 2025'e kadar yüzde 3 olarak uygulanacak.