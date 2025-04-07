  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Beyaz Saray, gümrük vergileriyle ilgili iddiayı yalanlandı
Takip Et

Beyaz Saray, gümrük vergileriyle ilgili iddiayı yalanlandı

ABD Başkanı Trump’ın, Çin hariç diğer tüm ülkelere uygulanan gümrük tarifelerini 90 gün süreyle askıya almayı değerlendirdiği iddia edilirken, kısa süre sonra haber Beyaz Saray tarafından yalanlandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Beyaz Saray, gümrük vergileriyle ilgili iddiayı yalanlandı
Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin hariç diğer tüm ülkelere uygulanan gümrük tarifelerini geçici olarak askıya almayı değerlendirdiğine yönelik iddialar, Beyaz Saray tarafından yalanlandı.

Yabancı basında yer alan haberlerde, Trump yönetiminin, ekonomik etkileri azaltmak amacıyla küresel tedarik zincirlerini doğrudan etkileyen tarifelerde, geçici bir yumuşamaya gidebileceği öne sürülmüştü.

AB'den yeni açıklama: ABD ile vergiler konusunda müzakereye hazırızAB'den yeni açıklama: ABD ile vergiler konusunda müzakereye hazırızKüresel Ekonomi

 

 

Küresel Ekonomi
Trump rest çekti! Çin yüzde 34 vergiyi geri çekmezse yüzde 50 ek vergi getireceğiz
Trump rest çekti! Çin yüzde 34 vergiyi geri çekmezse yüzde 50 ek vergi getireceğiz
Çin Büyükelçiliği: ABD’nin vergi kararları ekonomik zorbalıktır!
ABD’nin vergi kararları ekonomik zorbalıktır!
AB'den yeni açıklama: ABD ile vergiler konusunda müzakereye hazırız
AB'den yeni açıklama: ABD ile vergiler konusunda müzakereye hazırız
AB ülkeleri, ABD tariflerine misillemeyi tartışıyor
AB ülkeleri, ABD tariflerine misillemeyi tartışıyor
5 soruda küresel piyasalardaki tarife depremi
5 soruda küresel piyasalardaki tarife depremi
Trump destekçisi milyarderden gümrük vergisi tepkisi: 'Askıya alınmalı!'
Trump destekçisi milyarderden gümrük vergisi tepkisi: 'Askıya alınmalı!'