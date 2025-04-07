Beyaz Saray, gümrük vergileriyle ilgili iddiayı yalanlandı
ABD Başkanı Trump’ın, Çin hariç diğer tüm ülkelere uygulanan gümrük tarifelerini 90 gün süreyle askıya almayı değerlendirdiği iddia edilirken, kısa süre sonra haber Beyaz Saray tarafından yalanlandı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin hariç diğer tüm ülkelere uygulanan gümrük tarifelerini geçici olarak askıya almayı değerlendirdiğine yönelik iddialar, Beyaz Saray tarafından yalanlandı.
Yabancı basında yer alan haberlerde, Trump yönetiminin, ekonomik etkileri azaltmak amacıyla küresel tedarik zincirlerini doğrudan etkileyen tarifelerde, geçici bir yumuşamaya gidebileceği öne sürülmüştü.