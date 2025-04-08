Trump'ın vergi tehdidine Çin'den yanıt: Kararlı karşı tedbirler alınacak

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çin'in ABD'nin vergi artışlarına karşı olduğu ve vergileri daha fazla yükseltmeye yönelik herhangi bir adıma karşı koyacağı belirtildi.

ABD'nin vergi tehdidiyle hatasında ısrar ettiği ve zora dayalı tabiatını bir kez daha ortaya koyduğu kaydedilen açıklamada, "Eğer ABD bu yolda devam ederse, Çin sonuna dek kararlı karşı tedbirlerle yanıt verecektir." ifadesine yer verildi.

Çin Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada da gerekirse yeniden borçlanma desteği sunularak sermaye piyasasının istikrarının sağlanacağı vurgulandı.

Çin'in varlık fonu Çin Yatırım Kurumuna bağlı fon şirketi Central Huijin de dün yaptığı gibi Çin borsalarından hisseler satın alarak fiyat istikrarına katkı yapacağını duyurdu.

Trump'ın karşılıklı vergileri açıklamasının ardından Asya borsalardaki düşüşe paralel olarak Çin'de hisse senedi piyasaları gerilemişti.

Trump'ın "karşılıklı vergi" artışı ve Çin'in tepkisi

Çin'in adımı, ABD'de Başkan Donald Trump'ın "karşılıklı vergiler" kapsamında Çin'e ek yüzde 34 gümrük vergisi getireceğini açıklamasının ardından geldi.

Washington yönetimi, Çin'e yüzde 10 baz vergiye ilave olarak yüzde 24 "karşılıklı vergi" olmak üzere toplamda yüzde 34 ek gümrük vergisi getirileceğini açıklamıştı.

Yeni vergi artışlarıyla ABD'nin Çin'den ithal ürünlere uyguladığı asgari gümrük vergisi yüzde 54'e kadar çıkmıştı.

Çin, ABD'nin vergi artışlarına tepki gösteren ilk ülke olmuş, yüzde 34'lük vergi artışına karşı aynı oranda ek vergi uygulayacağını duyurmuştu.

Pekin yönetimi, ayrıca Dünya Ticaret Örgütü'nde ABD aleyhine dava açmış, bazı nadir toprak elementlerinin ihracatına kısıtlama getirmiş ve ABD şirketlerine yönelik yaptırımlar açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump da buna karşılık Çin'in, karşılıklı vergilere misilleme olarak getirdiği yüzde 34 ek vergi artışını 8 Nisan'a kadar geri çekmediği takdirde yüzde 50 ek vergi daha getireceğini ve Çin ile planlanan görüşmeleri iptal edeceğini açıklamıştı.