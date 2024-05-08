Abdulkadir Selvi, Bahçeli'ye yanıt verdi: Kavala sevdalısı değil, Türkiye sevdalısıyım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in görüşmesinden sonra Gezi davasının yeniden görülebileceği şeklinde bir ihtimal olduğunu yazan Abdulkadir Selvi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında kendisine yönelik sözlerine yanıt verdi.

Selvi’nin yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

“MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli isim vermeden yazımdan alıntılar yaptı. Seviyeli bir dille eleştirilerde bulundu. Hakaret olmadığı sürece eleştirilerden yararlanırım. Ben farklı düşünüyorum, Bahçeli farklı düşünüyor. Önemli olan farklılıklarımızla birlikte konuşabilmemiz. Netice itibariyle hepimiz bu ülkenin evlatlarıyız.

Ben Kavala sevdalısı değil, Türkiye sevdalısıyım. Ülkemin çıkarlarını özgürlüklerde ve reformlarda görüyorum. Yeni dönemde yeni bir siyaset inşa etmenin gerekli olduğuna inanıyorum. Farklı düşünenler ise bunu tehlikeli bulabilir. Hakaret ve tehdit olmadığı sürece bunları tartışabiliriz.”

Bahçeli ne demişti?

Bahçeli, dünkü grup toplantısında Selvi’nin yazısına işaret ederek, “Emin olunuz, bunları kaleme alan şahıs doğrudan doğruya Osman Kavala serbest bırakılmalıdır dese en azından daha tutarlı ve omurgalı bir açıklama yapmış olurdu. Devletin üç unsuru vardır. İlki millet, ikincisi ülke, üçüncüsü de egemenliktir. Bunların dayanağı da hukuktur. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Suç 'eski sistemde işlendi, yeni sistemde geçersizdir' demek, devleti ve milleti bilmeyen, bilse de hasıraltı eden tetikçilerin ve kimliksizlerin harcıdır."