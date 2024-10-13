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Afyonkarahisar depremini inekler hissetti! O anlar kameraya böyle yansıdı

Afyonkarahisar'ın merkezinde saat 03.14'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anını hisseden ineklerin tepkileri güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Merkezi
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Afyonkarahisar depremini inekler hissetti! O anlar kameraya böyle yansıdı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Afyonkarahisar'ın merkezinde saat 03.14'te 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, 10,26 kilometre derinlikte gerçekleşti. Şehir merkezinde sarsıntıyı hisseden bazı vatandaşlar panikle evlerinden dışarı çıktı.

İneklerin panik anları kameralara yansıdı

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, depremin etkisiyle ineklerin de tedirgin olduğu anlar dikkat çekti. Deprem anını hisseden ineklerin tepkileri güvenlik kameralarına yansıdı. O saatlerde uyanık olan birçok vatandaşın da dışarıda toplandığı görüldü.

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