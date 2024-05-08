Ankara'da minübüs ücretlerine zam gelebilir: 'Dolmuş ücretinin 25 lira olmasını bekliyoruz'

Ankaralı minibüsçü esnafı akaryakıt ve artan maliyetlerden dertli olduklarını söyledi. Minibüsçüler "Zam talebinde bulunduk. Zammı istiyoruz" dediler.

Ulus Bentderesi Dolmuş Durakları minibüs şoförleri mazotun pahalı olduğuna, sanayi giderlerinin yüksek olduğuna ve hayat pahalılığı olduğunu söyledi.

Ankaralı minibüsçüler, artan maliyetler ve akaryakıt fiyatlarının masraflarını karşılamadığını belirterek kendilerine destek verilmesini istedi.

15 yıldır minibüs şoförü olduğunu belirten Mustafa Yancı, mazota gelen zamlar nedeniyle minibüs esnafının mağdur olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Mazot 7 lirayken 10 liraya yolcu taşıyorduk. Şu anda mazot 43 lira biz 17 liraya gofret parasına yolcu taşıyoruz. Sanayide en ufak işlem bin lira, iki bin liradan başlıyor. Bir baskı balata değiştirmeye kalksan 8-10 bin liraya patlıyor. 4 tane enjektör 50 bin lira. Ne sanayiye güç yetirebiliyoruz ne arabalarımızda çalıştıracak şoför bulabiliyoruz.

Zaten bir amele yevmiyesi olmuş bin 500 TL. Arabaların hasılatı amele yevmiyesine denk gelmez hale geldi. Bir sürü aile bu işten ekmek yiyor, bu mağduriyeti bir şekilde çözmeleri lazım. Ya mazota indirim yapacak ya destek verecek. Gerçekten çok mağdur haldeyiz."

"Dolmuş ücretinin 25 lira olmasını bekliyoruz"

Özkan Can Parlak, dolmuş ücretinin 17 lira ve mazotun 42 lira olduğunu söyleyerek, "Araçlarımızın yaktığı mazot aldığımız para bizi dengelemiyor. Dolmuş ücretinin 25 lira olmasını bekliyoruz. Fakat 25 lira olmasının ardından 6 TL'lik mazot zammı var. 42 liralık mazot 48 lira olacak. Zam talebinde bulunduk. Zammı istiyoruz."

Murat Demirci ise "Şu an biz çok kötü durumdayız. Minibüsçü para kazanmıyor. Sanayiye gidiyoruz sanayiye güç yetiremiyoruz. Mazota desen öyle. Hiçbir şeyin yanına varamıyoruz. Her şeye zam geliyor. Biz minibüsçüye gelmiyor. Biz bunun çözülmesini istiyoruz. Şu anda dolmuşçuluk bitmiş vaziyette" dedi.

"Kazandığımız sanayi masraflarına yetmiyor"

Ümit Tokat da şöyle konuştu:

"Kazandığımız sanayi masraflarına yetmiyor. 1 senedir zam alamadık. Şu anda esnafın halini anlayan yok. Bir senedir 17 liradan yolcu taşıyoruz. Ama sanayiye gidiyorsun 2-3 katı oldu. Büyüklerimizin buna bir çözüm bulmaları lazım. Sesimizi duyarlarsa ne mutlu."