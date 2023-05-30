Ankara'ya kuvvetli yağış uyarısı: İzinler kaldırıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yerel kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bugün kentte beklenen yerel kuvvetli yağışların aynı anda "afet düzeyi"nde olacağı bildirildi.

Belediyenin ilgili ekiplerinde görevli tüm personelin izinlerinin kaldırıldığı kaydedilen açıklamada, tüm birimlerin teyakkuz halinde olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ekiplerin çalışmalarının Ankara Büyükşehir Belediyesinin YouTube kanalından canlı yayında takip edilebileceği kaydedildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 1252 araç ve 3 bin 392 personelle teyakkuz halinde olduklarını bildirdi.

Ege, İç Anadolu ve Marmara

Ege, Marmara'nın güneyi ve Göller Bölgesi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yağışların Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Manisa, Uşak, Burdur ve Isparta çevreleri ile Çanakkale, Balıkesir ve Bursa'nın güney kesimlerinde, İzmir ve Aydın'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.