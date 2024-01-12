AYM'den Ekşi Sözlük kararı: Hak ihlali sayıldı
Anayasa Mahkemesi (AYM) Eşi Sözlük’e getirilen erişim engeli hakkında ‘hak ihlali’ kararı verdi.
Ekşi Sözlük, ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle’ de 25 Şubat’ta kapatılmıştı.
Ekşi Sözlük’ün itirazı üzerine erişim engeli kararı mahkeme tarafından kaldırılmıştı. Fakat itiraz sonrası açılamadan yeniden kapanmıştı.
Söz konusu gelişmelerin ardından sözlük yönetimi, siteyi başka alan adlarına taşımıştı ancak bu isimlere de engel kararı gelmişti. Verilen kararının hukuka aykırı olduğunu belirten Ekşi Sözlük yönetimi AYM’ye başvurmuştu.
Ekşi Sözlük’ün açıklamasına göre AYM, engel kararının anayasanın 26’ncı maddesiyle güvence altına alınan ifade özgürlüğü hakkını ihlal ettiğine hükmetti.
Odatv hakkında da karar çıktı
Odatv’ye yönelik erişim engellemesi kararları 2020 yılının Mart ayında alınmıştı. Odatv avukatları Nisan 2020 yılında Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapmıştı.
Anayasa Mahkemesi, 4 yıl önce erişime kapatılan Odatv’nin hak ihlali başvurusunu karara bağladı. Mahkeme erişim engellemesi kararının Anayasa'nın 26. maddesi ile güvence altına alınan "ifade özgürlüğünü" ihlal ettiğine karar verdi.