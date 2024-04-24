Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Nisan 2024 son dakika depremler

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 24 Nisan son depremler listesi

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2024.04.24 12:08:53 40.4268 28.8432 5.4 -.- 1.2 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

2024.04.24 12:01:34 40.8055 31.5977 5.3 -.- 1.8 -.- KOZLU-(BOLU) İlksel

2024.04.24 11:58:51 36.1415 33.7317 0.0 -.- 1.2 -.- YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) İlksel

2024.04.24 10:38:48 37.6275 35.7987 8.1 -.- 1.4 -.- KABAKTEPE-KOZAN (ADANA) İlksel

2024.04.24 09:58:51 38.1340 36.7275 14.1 -.- 1.9 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.24 08:52:24 38.1235 36.6187 5.8 -.- 2.0 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.24 08:31:27 38.8143 37.5247 5.0 -.- 2.0 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.04.24 07:48:56 40.0923 35.9790 3.0 -.- 2.2 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.24 06:04:04 36.4257 29.3655 18.4 -.- 1.6 -.- PALAMUT-KAS (ANTALYA) İlksel

2024.04.24 05:41:26 40.0643 36.0615 5.0 -.- 3.0 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.24 05:05:37 40.0480 36.0018 7.7 -.- 1.7 -.- DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.24 04:47:13 40.0832 35.9667 5.0 -.- 2.0 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT) İlksel

2024.04.24 04:35:14 39.9343 39.6535 5.0 -.- 2.6 -.- GULLUCE-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel

2024.04.24 03:16:37 40.4758 29.2743 8.7 -.- 1.4 -.- FINDIKLI-ORHANGAZI (BURSA) İlksel

2024.04.24 03:12:36 37.1137 36.5573 5.0 -.- 1.7 -.- SARAYOVA-HASANBEYLI (OSMANIYE) İlksel

2024.04.24 02:22:48 38.3135 37.8100 1.3 -.- 2.2 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2024.04.24 02:04:12 38.0788 38.1723 5.0 -.- 2.3 -.- GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2024.04.24 01:26:59 40.0557 35.9840 5.0 -.- 2.2 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.24 01:00:47 36.5837 29.3767 15.4 -.- 1.4 -.- GIRMELER-FETHIYE (MUGLA) İlksel

AFAD 24 Nisan son depremler listesi

Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer

2024-04-24 10:38:47 37.68528 35.92639 33.5 ML 1.6 Kozan (Adana)

2024-04-24 09:44:13 39.425 34.04667 14.0 ML 1.1 Akpınar (Kırşehir)

2024-04-24 08:31:27 38.84139 37.45694 7.0 ML 2.0 Gürün (Sivas)

2024-04-24 08:03:59 38.20333 30.89861 6.99 ML 1.0 Yalvaç (Isparta)

2024-04-24 07:48:56 40.06389 35.98861 7.07 ML 1.8 Sulusaray (Tokat)

2024-04-24 06:04:05 36.35611 29.30167 6.68 ML 1.6 Seydikemer (Muğla)

2024-04-24 05:41:27 40.0525 36.03861 7.0 ML 2.7 Sulusaray (Tokat)

2024-04-24 05:28:07 38.25944 37.30417 7.01 ML 2.0 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-04-24 05:05:38 40.05944 35.91056 7.0 ML 1.5 Kadışehri (Yozgat)

2024-04-24 04:47:13 40.07694 35.94111 7.02 ML 1.7 Kadışehri (Yozgat)

2024-04-24 04:35:15 39.92944 39.65528 6.98 ML 2.4 Kelkit (Gümüşhane)

2024-04-24 04:33:19 36.62778 36.36972 7.09 ML 1.3 Kırıkhan (Hatay)

2024-04-24 04:24:42 38.22306 37.42722 7.0 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-04-24 04:03:01 38.06194 37.35583 7.13 ML 1.5 Nurhak (Kahramanmaraş)

2024-04-24 03:16:36 40.50139 29.26306 16.11 ML 1.6 Orhangazi (Bursa)

2024-04-24 03:12:36 37.14306 36.6025 7.04 ML 1.7 Bahçe (Osmaniye)

2024-04-24 02:22:49 38.27944 37.79139 7.0 ML 2.3 Akçadağ (Malatya)

2024-04-24 02:04:12 38.05556 38.22194 10.5 ML 2.3 Çelikhan (Adıyaman)

2024-04-24 01:51:35 35.88806 30.9775 10.53 ML 1.8 Akdeniz - [69.42 km] Kumluca (Antalya)

2024-04-24 01:48:56 39.42556 28.16806 7.0 ML 1.4 Bigadiç (Balıkesir)

2024-04-24 01:27:00 40.04111 35.97278 7.0 ML 1.8 Sulusaray (Tokat)

2024-04-24 01:26:00 37.84361 33.56 7.0 ML 1.1 Karapınar (Konya)

2024-04-24 01:15:44 38.01083 37.60361 6.99 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)

2024-04-24 01:12:54 38.65111 43.96972 7.0 ML 1.8 Özalp (Van)

2024-04-24 01:08:28 37.07 28.42556 7.0 ML 1.3 Ula (Muğla)

2024-04-24 01:00:48 36.53139 29.31833 7.0 ML 1.5 Seydikemer (Muğla)

2024-04-24 00:56:26 38.45444 39.24083 10.3 ML 1.4 Sivrice (Elazığ)

2024-04-24 00:22:53 40.05167 36.00472 7.5 ML 1.0 Sulusaray (Tokat)

2024-04-24 00:14:01 39.04278 29.62667 7.04 ML 1.2 Gediz (Kütahya)

2024-04-24 00:04:30 37.27222 34.96028 12.36 ML 1.2 Karaisalı (Adana)