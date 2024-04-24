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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Nisan 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 24 Nisan 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 24 Nisan tarihli son depremler listesi...

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Nisan 2024 son dakika depremler
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Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 24 Nisan son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.04.24 12:08:53  40.4268   28.8432        5.4      -.-  1.2  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                  

2024.04.24 12:01:34  40.8055   31.5977        5.3      -.-  1.8  -.-   KOZLU-(BOLU)                                      İlksel

2024.04.24 11:58:51  36.1415   33.7317        0.0      -.-  1.2  -.-   YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN)                      İlksel

2024.04.24 10:38:48  37.6275   35.7987        8.1      -.-  1.4  -.-   KABAKTEPE-KOZAN (ADANA)                           İlksel

2024.04.24 09:58:51  38.1340   36.7275       14.1      -.-  1.9  -.-   KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.04.24 08:52:24  38.1235   36.6187        5.8      -.-  2.0  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.04.24 08:31:27  38.8143   37.5247        5.0      -.-  2.0  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel

2024.04.24 07:48:56  40.0923   35.9790        3.0      -.-  2.2  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel

2024.04.24 06:04:04  36.4257   29.3655       18.4      -.-  1.6  -.-   PALAMUT-KAS (ANTALYA)                             İlksel

2024.04.24 05:41:26  40.0643   36.0615        5.0      -.-  3.0  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel

2024.04.24 05:05:37  40.0480   36.0018        7.7      -.-  1.7  -.-   DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT)                         İlksel

2024.04.24 04:47:13  40.0832   35.9667        5.0      -.-  2.0  -.-   ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)                 İlksel

2024.04.24 04:35:14  39.9343   39.6535        5.0      -.-  2.6  -.-   GULLUCE-KELKIT (GUMUSHANE)                        İlksel

2024.04.24 03:16:37  40.4758   29.2743        8.7      -.-  1.4  -.-   FINDIKLI-ORHANGAZI (BURSA)                        İlksel

2024.04.24 03:12:36  37.1137   36.5573        5.0      -.-  1.7  -.-   SARAYOVA-HASANBEYLI (OSMANIYE)                    İlksel

2024.04.24 02:22:48  38.3135   37.8100        1.3      -.-  2.2  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.04.24 02:04:12  38.0788   38.1723        5.0      -.-  2.3  -.-   GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       İlksel

2024.04.24 01:26:59  40.0557   35.9840        5.0      -.-  2.2  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                       İlksel

2024.04.24 01:00:47  36.5837   29.3767       15.4      -.-  1.4  -.-   GIRMELER-FETHIYE (MUGLA)                          İlksel

AFAD 24 Nisan son depremler listesi

Tarih            Saat             Enlem              Boylam       Derinlik(Km)  Tip     Büyüklük        Yer      

2024-04-24 10:38:47       37.68528              35.92639              33.5       ML         1.6          Kozan (Adana) 

2024-04-24 09:44:13       39.425   34.04667              14.0       ML         1.1          Akpınar (Kırşehir)           

2024-04-24 08:31:27       38.84139              37.45694              7.0          ML         2.0          Gürün (Sivas)   

2024-04-24 08:03:59       38.20333              30.89861              6.99       ML         1.0          Yalvaç (Isparta)

2024-04-24 07:48:56       40.06389              35.98861              7.07       ML         1.8          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-24 06:04:05       36.35611              29.30167              6.68       ML         1.6          Seydikemer (Muğla)     

2024-04-24 05:41:27       40.0525                36.03861              7.0          ML         2.7          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-24 05:28:07       38.25944              37.30417              7.01       ML         2.0          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-04-24 05:05:38       40.05944              35.91056              7.0          ML         1.5          Kadışehri (Yozgat)          

2024-04-24 04:47:13       40.07694              35.94111              7.02       ML         1.7          Kadışehri (Yozgat)          

2024-04-24 04:35:15       39.92944              39.65528              6.98       ML         2.4          Kelkit (Gümüşhane)     

2024-04-24 04:33:19       36.62778              36.36972              7.09       ML         1.3          Kırıkhan (Hatay)              

2024-04-24 04:24:42       38.22306              37.42722              7.0          ML         1.3          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-04-24 04:03:01       38.06194              37.35583              7.13       ML         1.5          Nurhak (Kahramanmaraş)         

2024-04-24 03:16:36       40.50139              29.26306              16.11     ML         1.6          Orhangazi (Bursa)          

2024-04-24 03:12:36       37.14306              36.6025                7.04       ML         1.7          Bahçe (Osmaniye)         

2024-04-24 02:22:49       38.27944              37.79139              7.0          ML         2.3          Akçadağ (Malatya)        

2024-04-24 02:04:12       38.05556              38.22194              10.5       ML         2.3          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-04-24 01:51:35       35.88806              30.9775                10.53     ML         1.8          Akdeniz - [69.42 km] Kumluca (Antalya)               

2024-04-24 01:48:56       39.42556              28.16806              7.0          ML         1.4          Bigadiç (Balıkesir)           

2024-04-24 01:27:00       40.04111              35.97278              7.0          ML         1.8          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-24 01:26:00       37.84361              33.56     7.0          ML         1.1          Karapınar (Konya)          

2024-04-24 01:15:44       38.01083              37.60361              6.99       ML         1.2          Doğanşehir (Malatya)  

2024-04-24 01:12:54       38.65111              43.96972              7.0          ML         1.8          Özalp (Van)       

2024-04-24 01:08:28       37.07     28.42556              7.0          ML         1.3          Ula (Muğla)       

2024-04-24 01:00:48       36.53139              29.31833              7.0          ML         1.5          Seydikemer (Muğla)     

2024-04-24 00:56:26       38.45444              39.24083              10.3       ML         1.4          Sivrice (Elazığ)  

2024-04-24 00:22:53       40.05167              36.00472              7.5          ML         1.0          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-24 00:14:01       39.04278              29.62667              7.04       ML         1.2          Gediz (Kütahya)             

2024-04-24 00:04:30       37.27222              34.96028              12.36     ML         1.2          Karaisalı (Adana)