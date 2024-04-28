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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Nisan 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 28 Nisan 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 28 Nisan tarihli son depremler listesi...

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Nisan 2024 son dakika depremler
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Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 28 Nisan son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.04.28 11:14:27  40.4108   28.8412       12.8      -.-  2.6  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           İlksel

2024.04.28 10:38:00  39.4237   40.5618        3.5      -.-  2.4  -.-   YEDISU (BINGOL)                                   İlksel

2024.04.28 09:55:00  38.0792   37.5537        9.1      -.-  2.1  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2024.04.28 09:41:13  36.5208   45.0655        3.9      -.-  3.8  -.-   IRAN                                              İlksel

2024.04.28 07:18:55  34.7662   24.9027       16.2      -.-  3.0  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

2024.04.28 07:06:20  36.8283   37.2030        5.2      -.-  1.8  -.-   YILANCA-POLATELI (KILIS)                          İlksel

2024.04.28 06:53:41  38.2867   38.6900        3.2      -.-  3.5  3.5   KAMISTAS-(MALATYA)                                İlksel

2024.04.28 05:26:22  40.5423   23.5888        6.4      -.-  2.1  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.04.28 04:27:17  38.9012   33.0040        3.6      -.-  2.0  -.-   TAVSANCALI-KULU (KONYA)                           İlksel

2024.04.28 02:50:35  38.1175   38.4157        5.0      -.-  2.5  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       İlksel

2024.04.28 02:34:27  38.3978   37.4282        5.0      -.-  2.7  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.04.28 02:04:36  36.2025   36.1832        4.1      -.-  1.4  -.-   HATAY (HATAY)                                     İlksel

2024.04.28 00:51:46  38.0065   36.4773        5.0      -.-  2.7  -.-   GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                            İlksel

AFAD 28 Nisan son depremler listesi

Tarih             Saat            Enlem                  Boylam     Derinlik(Km)   Tip    Büyüklük             Yer        

2024-04-28 10:38:00       39.45667              40.53611              21.81     ML         2.4          Yedisu (Bingöl)

2024-04-28 09:55:00       38.08417              37.56139              6.97       ML         2.0          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-04-28 09:44:42       36.94639              45.455   5.15       ML         2.4          Naqadeh, West Azarbaijan (İran) - [73.47 km] Şemdinli (Hakkari)         

2024-04-28 09:41:12       36.82806              45.205   4.83       ML         3.2          Piranshahr, West Azarbaijan (İran) - [65.86 km] Şemdinli (Hakkari)         

2024-04-28 08:53:13       38.82583              37.43056              6.98       ML         1.2          Gürün (Sivas)   

2024-04-28 07:21:50       40.82361              31.83361              14.58     ML         1.3          Merkez (Bolu) 

2024-04-28 07:06:21       36.88139              37.11917              6.94       ML         1.8          Polateli (Kilis)   

2024-04-28 06:53:42       38.26833              38.70778              11.27     MW       3.7          Pütürge (Malatya)         

2024-04-28 06:11:10       39.32167              41.04278              7.0          ML         1.6          Karlıova (Bingöl)             

2024-04-28 05:52:33       39.1675                40.18583              7.57       ML         1.2          Karakoçan (Elazığ)          

2024-04-28 05:29:34       37.24278              28.7875                6.99       ML         1.0          Beyağaç (Denizli)            

2024-04-28 05:17:40       36.01889              28.11694              7.0          ML         1.7          Akdeniz - [68.03 km] Marmaris (Muğla)               

2024-04-28 05:15:58       38.18611              37.92444              7.16       ML         1.0          Doğanşehir (Malatya)  

2024-04-28 05:03:15       37.46556              29.72611              7.11       ML         1.1          Yeşilova (Burdur)           

2024-04-28 04:47:09       40.32361              41.15944              6.93       ML         1.1          Aziziye (Erzurum)           

2024-04-28 04:37:40       37.75278              35.28944              7.18       ML         1.0          Yahyalı (Kayseri)             

2024-04-28 04:27:17       38.92472              32.945   7.0          ML         1.8          Kulu (Konya)    

2024-04-28 04:12:48       38.31222              37.35694              7.03       ML         1.0          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-04-28 02:50:36       38.08833              38.39194              11.93     ML         2.5          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-04-28 02:34:28       38.3825                37.40806              6.98       ML         2.7          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-04-28 01:08:20       38.625   39.53861              7.02       ML         1.9          Keban Barajı - [01.71 km] Merkez (Elazığ)           

2024-04-28 01:02:12       39.87     40.20833              7.0          ML         1.0          Tercan (Erzincan)           

2024-04-28 00:51:47       37.98222              36.46278              4.65       ML         2.6          Göksun (Kahramanmaraş)