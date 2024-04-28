Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Nisan 2024 son dakika depremler

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 28 Nisan son depremler listesi

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2024.04.28 11:14:27 40.4108 28.8412 12.8 -.- 2.6 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel

2024.04.28 10:38:00 39.4237 40.5618 3.5 -.- 2.4 -.- YEDISU (BINGOL) İlksel

2024.04.28 09:55:00 38.0792 37.5537 9.1 -.- 2.1 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2024.04.28 09:41:13 36.5208 45.0655 3.9 -.- 3.8 -.- IRAN İlksel

2024.04.28 07:18:55 34.7662 24.9027 16.2 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2024.04.28 07:06:20 36.8283 37.2030 5.2 -.- 1.8 -.- YILANCA-POLATELI (KILIS) İlksel

2024.04.28 06:53:41 38.2867 38.6900 3.2 -.- 3.5 3.5 KAMISTAS-(MALATYA) İlksel

2024.04.28 05:26:22 40.5423 23.5888 6.4 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN İlksel

2024.04.28 04:27:17 38.9012 33.0040 3.6 -.- 2.0 -.- TAVSANCALI-KULU (KONYA) İlksel

2024.04.28 02:50:35 38.1175 38.4157 5.0 -.- 2.5 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2024.04.28 02:34:27 38.3978 37.4282 5.0 -.- 2.7 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.28 02:04:36 36.2025 36.1832 4.1 -.- 1.4 -.- HATAY (HATAY) İlksel

2024.04.28 00:51:46 38.0065 36.4773 5.0 -.- 2.7 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

AFAD 28 Nisan son depremler listesi

Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer

2024-04-28 10:38:00 39.45667 40.53611 21.81 ML 2.4 Yedisu (Bingöl)

2024-04-28 09:55:00 38.08417 37.56139 6.97 ML 2.0 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-04-28 09:44:42 36.94639 45.455 5.15 ML 2.4 Naqadeh, West Azarbaijan (İran) - [73.47 km] Şemdinli (Hakkari)

2024-04-28 09:41:12 36.82806 45.205 4.83 ML 3.2 Piranshahr, West Azarbaijan (İran) - [65.86 km] Şemdinli (Hakkari)

2024-04-28 08:53:13 38.82583 37.43056 6.98 ML 1.2 Gürün (Sivas)

2024-04-28 07:21:50 40.82361 31.83361 14.58 ML 1.3 Merkez (Bolu)

2024-04-28 07:06:21 36.88139 37.11917 6.94 ML 1.8 Polateli (Kilis)

2024-04-28 06:53:42 38.26833 38.70778 11.27 MW 3.7 Pütürge (Malatya)

2024-04-28 06:11:10 39.32167 41.04278 7.0 ML 1.6 Karlıova (Bingöl)

2024-04-28 05:52:33 39.1675 40.18583 7.57 ML 1.2 Karakoçan (Elazığ)

2024-04-28 05:29:34 37.24278 28.7875 6.99 ML 1.0 Beyağaç (Denizli)

2024-04-28 05:17:40 36.01889 28.11694 7.0 ML 1.7 Akdeniz - [68.03 km] Marmaris (Muğla)

2024-04-28 05:15:58 38.18611 37.92444 7.16 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)

2024-04-28 05:03:15 37.46556 29.72611 7.11 ML 1.1 Yeşilova (Burdur)

2024-04-28 04:47:09 40.32361 41.15944 6.93 ML 1.1 Aziziye (Erzurum)

2024-04-28 04:37:40 37.75278 35.28944 7.18 ML 1.0 Yahyalı (Kayseri)

2024-04-28 04:27:17 38.92472 32.945 7.0 ML 1.8 Kulu (Konya)

2024-04-28 04:12:48 38.31222 37.35694 7.03 ML 1.0 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-04-28 02:50:36 38.08833 38.39194 11.93 ML 2.5 Çelikhan (Adıyaman)

2024-04-28 02:34:28 38.3825 37.40806 6.98 ML 2.7 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-04-28 01:08:20 38.625 39.53861 7.02 ML 1.9 Keban Barajı - [01.71 km] Merkez (Elazığ)

2024-04-28 01:02:12 39.87 40.20833 7.0 ML 1.0 Tercan (Erzincan)

2024-04-28 00:51:47 37.98222 36.46278 4.65 ML 2.6 Göksun (Kahramanmaraş)