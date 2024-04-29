Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 29 Nisan 2024 son dakika depremler

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 29 Nisan son depremler listesi

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2024.04.29 10:09:42 38.3810 37.4033 5.4 -.- 2.0 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.29 10:09:13 36.9962 27.9813 24.2 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) REVIZE01 (2024.04.29 10:09:13)

2024.04.29 09:44:02 36.1867 35.9335 7.1 -.- 1.6 -.- CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2024.04.29 09:38:37 37.9797 30.5212 23.6 -.- 1.7 -.- GONEN (ISPARTA) İlksel

2024.04.29 09:20:12 38.5108 33.8173 7.2 -.- 1.7 -.- ACIPINAR-(AKSARAY) İlksel

2024.04.29 08:47:57 40.6172 29.0262 5.4 -.- 1.9 -.- KOCADERE-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2024.04.29 08:44:44 38.3437 38.8870 21.8 -.- 1.4 -.- UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA) İlksel

2024.04.29 08:17:22 36.1968 36.1348 10.7 -.- 2.0 -.- CEKMECE-(HATAY) İlksel

2024.04.29 08:15:02 40.3988 28.8707 13.9 -.- 2.2 -.- MUDANYA (BURSA) İlksel

2024.04.29 07:41:39 38.3143 38.8335 8.7 -.- 2.0 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2024.04.29 07:30:40 40.2672 31.7758 8.9 -.- 2.3 -.- YILDIZ-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2024.04.29 07:24:38 35.6243 25.4808 19.5 -.- 4.3 4.4 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2024.04.29 06:54:30 39.3393 39.4853 4.7 -.- 2.3 -.- GOZEN-(TUNCELI) İlksel

2024.04.29 05:55:54 40.7288 27.6130 16.1 -.- 2.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2024.04.29 05:40:37 38.1068 37.1530 7.9 -.- 1.7 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.29 05:21:43 38.2987 37.8185 4.5 -.- 1.8 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2024.04.29 05:07:57 35.7647 25.4733 10.1 -.- 3.9 4.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2024.04.29 05:01:17 38.0070 37.7587 3.1 -.- 2.1 -.- KADILI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2024.04.29 04:57:30 35.7432 25.4672 5.4 -.- 3.3 3.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2024.04.29 03:45:23 38.9135 41.8248 1.7 -.- 1.7 -.- DEREYURT-(MUS) İlksel

2024.04.29 03:32:09 38.4353 37.4813 9.3 -.- 1.5 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel

2024.04.29 03:28:17 38.4707 37.4992 6.7 -.- 1.2 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2024.04.29 02:52:54 38.4087 37.4123 8.0 -.- 2.0 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.29 02:27:50 36.1333 28.2712 65.6 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2024.04.29 01:45:52 37.9312 27.1363 16.1 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.04.29 01:37:25 38.7523 37.5272 6.9 -.- 1.4 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.04.29 01:25:21 37.9467 36.3848 7.7 -.- 1.7 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.29 00:54:57 38.6860 38.0017 7.4 -.- 1.6 -.- IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel

2024.04.29 00:48:49 38.5693 38.0155 5.0 -.- 1.5 -.- CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) İlksel

2024.04.29 00:47:35 40.1797 35.9200 19.1 -.- 1.1 -.- YENIDERBENT-ZILE (TOKAT) İlksel

2024.04.29 00:33:28 37.0400 29.7455 5.0 -.- 4.0 3.7 YAZIR-CAVDIR (BURDUR) İlksel

2024.04.29 00:23:49 38.4925 38.0677 5.0 -.- 1.8 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2024.04.29 00:21:33 38.6145 37.9768 8.3 -.- 1.6 -.- TAHTALI-YAZIHAN (MALATYA) İlksel

2024.04.29 00:14:52 38.5212 38.0177 5.0 -.- 3.9 3.9 KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) İlksel

AFAD 29 Nisan son depremler listesi

Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer

2024-04-29 09:59:00 37.41 26.78444 7.0 ML 1.5 Ege Denizi - [38.90 km] Didim (Aydın)

2024-04-29 09:51:19 37.85694 29.26833 7.0 ML 1.2 Pamukkale (Denizli)

2024-04-29 09:44:02 36.23667 35.97611 6.32 ML 2.0 Samandağ (Hatay)

2024-04-29 09:38:40 38.22278 30.10639 6.99 ML 1.5 Kızılören (Afyonkarahisar)

2024-04-29 09:20:12 38.53278 33.82167 7.35 ML 1.5 Merkez (Aksaray)

2024-04-29 08:47:57 40.64972 28.99917 11.8 ML 1.9 Marmara Denizi - [02.54 km] Çınarcık (Yalova)

2024-04-29 08:44:45 38.28111 38.84028 7.0 ML 1.7 Pütürge (Malatya)

2024-04-29 08:17:22 36.21806 36.05361 7.0 ML 2.3 Defne (Hatay)

2024-04-29 08:15:02 40.43028 28.85639 10.06 ML 1.9 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.41 km] Mudanya (Bursa)

2024-04-29 08:13:57 37.7875 36.57861 7.06 ML 2.0 Onikişubat (Kahramanmaraş)

2024-04-29 07:41:39 38.29083 38.78611 6.98 ML 2.1 Pütürge (Malatya)

2024-04-29 07:35:22 38.23278 38.77194 5.33 ML 1.7 Pütürge (Malatya)

2024-04-29 07:30:40 40.17306 31.78333 6.87 ML 2.1 Beypazarı (Ankara)

2024-04-29 07:24:38 35.47472 25.88889 9.65 MW 4.2 Ege Denizi

2024-04-29 06:54:30 39.325 39.47111 7.0 ML 2.0 Ovacık (Tunceli)

2024-04-29 06:27:46 36.97972 28.92111 7.0 ML 1.2 Köyceğiz (Muğla)

2024-04-29 06:04:10 38.17306 38.12444 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)

2024-04-29 05:56:34 36.97139 29.77806 7.0 ML 1.7 Korkuteli (Antalya)

2024-04-29 05:55:53 40.74139 27.6025 17.14 ML 2.3 Marmara Denizi - [10.89 km] Marmara (Balıkesir)

2024-04-29 05:40:36 38.07083 37.19139 7.01 ML 1.8 Ekinözü (Kahramanmaraş)

2024-04-29 05:36:34 38.32639 38.25139 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)

2024-04-29 05:21:43 38.27389 37.80417 8.5 ML 1.8 Akçadağ (Malatya)

2024-04-29 05:07:57 35.40083 25.89222 8.89 ML 3.5 Ege Denizi

2024-04-29 05:03:52 40.30056 44.79361 7.01 ML 1.9 Kotayk (Ermenistan) - [46.46 km] Aralık (Iğdır)

2024-04-29 05:01:18 37.96028 37.7575 10.33 ML 2.3 Doğanşehir (Malatya)

2024-04-29 04:37:02 40.02472 31.7925 7.0 ML 1.5 Beypazarı (Ankara)

2024-04-29 04:12:23 38.16667 37.95 7.0 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)

2024-04-29 03:45:24 38.88917 41.82806 7.0 ML 1.6 Merkez (Muş)

2024-04-29 03:32:09 38.39806 37.53889 7.02 ML 1.7 Darende (Malatya)

2024-04-29 03:28:18 38.40306 37.55556 7.3 ML 1.4 Darende (Malatya)

2024-04-29 03:15:19 37.33361 37.01861 7.0 ML 1.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş)

2024-04-29 02:52:54 38.32361 37.37778 7.0 ML 2.0 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-04-29 02:39:40 37.87917 36.30694 7.0 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-04-29 02:27:52 36.25778 28.31778 55.57 ML 2.0 Akdeniz - [45.54 km] Marmaris (Muğla)

2024-04-29 02:21:51 38.21278 38.68139 6.95 ML 1.1 Pütürge (Malatya)

2024-04-29 02:11:51 38.12472 37.66139 7.0 ML 1.1 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-04-29 02:01:05 37.49194 29.69389 7.0 ML 1.2 Yeşilova (Burdur)

2024-04-29 01:45:53 37.93556 27.13222 7.0 ML 2.1 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.91 km] Menderes (İzmir)

2024-04-29 01:37:24 38.80917 37.42194 7.06 ML 1.5 Gürün (Sivas)

2024-04-29 01:25:21 37.89111 36.34111 7.0 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-04-29 01:23:09 38.16361 38.45694 6.98 ML 0.9 Battalgazi (Malatya)

2024-04-29 00:54:58 38.52111 38.04194 7.04 ML 1.5 Yazıhan (Malatya)

2024-04-29 00:48:50 38.52083 38.02417 7.01 ML 1.5 Yazıhan (Malatya)

2024-04-29 00:46:39 39.88861 40.21083 7.0 ML 1.2 Tercan (Erzincan)

2024-04-29 00:33:29 36.97611 29.7175 25.92 MW 3.9 Çavdır (Burdur)

2024-04-29 00:14:53 38.51667 38.035 8.6 ML 3.8 Akçadağ (Malatya)

2024-04-29 00:06:57 38.04278 37.66944 7.0 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)