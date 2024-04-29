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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 29 Nisan 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 29 Nisan 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 29 Nisan tarihli son depremler listesi...

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 29 Nisan 2024 son dakika depremler
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Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 29 Nisan son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.04.29 10:09:42  38.3810   37.4033        5.4      -.-  2.0  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.04.29 10:09:13  36.9962   27.9813       24.2      -.-  1.3  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          REVIZE01   (2024.04.29 10:09:13)

2024.04.29 09:44:02  36.1867   35.9335        7.1      -.-  1.6  -.-   CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY)                       İlksel

2024.04.29 09:38:37  37.9797   30.5212       23.6      -.-  1.7  -.-   GONEN (ISPARTA)                                   İlksel

2024.04.29 09:20:12  38.5108   33.8173        7.2      -.-  1.7  -.-   ACIPINAR-(AKSARAY)                                İlksel

2024.04.29 08:47:57  40.6172   29.0262        5.4      -.-  1.9  -.-   KOCADERE-CINARCIK (YALOVA)                        İlksel

2024.04.29 08:44:44  38.3437   38.8870       21.8      -.-  1.4  -.-   UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA)                        İlksel

2024.04.29 08:17:22  36.1968   36.1348       10.7      -.-  2.0  -.-   CEKMECE-(HATAY)                                   İlksel

2024.04.29 08:15:02  40.3988   28.8707       13.9      -.-  2.2  -.-   MUDANYA (BURSA)                                   İlksel

2024.04.29 07:41:39  38.3143   38.8335        8.7      -.-  2.0  -.-   GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel

2024.04.29 07:30:40  40.2672   31.7758        8.9      -.-  2.3  -.-   YILDIZ-BEYPAZARI (ANKARA)                         İlksel

2024.04.29 07:24:38  35.6243   25.4808       19.5      -.-  4.3  4.4   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.04.29 06:54:30  39.3393   39.4853        4.7      -.-  2.3  -.-   GOZEN-(TUNCELI)                                   İlksel

2024.04.29 05:55:54  40.7288   27.6130       16.1      -.-  2.8  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel

2024.04.29 05:40:37  38.1068   37.1530        7.9      -.-  1.7  -.-   GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.04.29 05:21:43  38.2987   37.8185        4.5      -.-  1.8  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.04.29 05:07:57  35.7647   25.4733       10.1      -.-  3.9  4.0   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.04.29 05:01:17  38.0070   37.7587        3.1      -.-  2.1  -.-   KADILI-DOGANSEHIR (MALATYA)                       İlksel

2024.04.29 04:57:30  35.7432   25.4672        5.4      -.-  3.3  3.3   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.04.29 03:45:23  38.9135   41.8248        1.7      -.-  1.7  -.-   DEREYURT-(MUS)                                    İlksel

2024.04.29 03:32:09  38.4353   37.4813        9.3      -.-  1.5  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2024.04.29 03:28:17  38.4707   37.4992        6.7      -.-  1.2  -.-   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)                        İlksel

2024.04.29 02:52:54  38.4087   37.4123        8.0      -.-  2.0  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.04.29 02:27:50  36.1333   28.2712       65.6      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.04.29 01:45:52  37.9312   27.1363       16.1      -.-  2.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.04.29 01:37:25  38.7523   37.5272        6.9      -.-  1.4  -.-   AYVALI-GURUN (SIVAS)                              İlksel

2024.04.29 01:25:21  37.9467   36.3848        7.7      -.-  1.7  -.-   SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.04.29 00:54:57  38.6860   38.0017        7.4      -.-  1.6  -.-   IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA)                       İlksel

2024.04.29 00:48:49  38.5693   38.0155        5.0      -.-  1.5  -.-   CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)                          İlksel

2024.04.29 00:47:35  40.1797   35.9200       19.1      -.-  1.1  -.-   YENIDERBENT-ZILE (TOKAT)                          İlksel

2024.04.29 00:33:28  37.0400   29.7455        5.0      -.-  4.0  3.7   YAZIR-CAVDIR (BURDUR)                             İlksel

2024.04.29 00:23:49  38.4925   38.0677        5.0      -.-  1.8  -.-   ILICAK-AKCADAG (MALATYA)                          İlksel

2024.04.29 00:21:33  38.6145   37.9768        8.3      -.-  1.6  -.-   TAHTALI-YAZIHAN (MALATYA)                         İlksel

2024.04.29 00:14:52  38.5212   38.0177        5.0      -.-  3.9  3.9   KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA)                     İlksel

AFAD 29 Nisan son depremler listesi

Tarih             Saat          Enlem   Boylam   Derinlik(Km)      Tip      Büyüklük             Yer      

2024-04-29 09:59:00       37.41     26.78444              7.0          ML         1.5          Ege Denizi - [38.90 km] Didim (Aydın)   

2024-04-29 09:51:19       37.85694              29.26833              7.0          ML         1.2          Pamukkale (Denizli)      

2024-04-29 09:44:02       36.23667              35.97611              6.32       ML         2.0          Samandağ (Hatay)         

2024-04-29 09:38:40       38.22278              30.10639              6.99       ML         1.5          Kızılören (Afyonkarahisar)         

2024-04-29 09:20:12       38.53278              33.82167              7.35       ML         1.5          Merkez (Aksaray)          

2024-04-29 08:47:57       40.64972              28.99917              11.8       ML         1.9          Marmara Denizi - [02.54 km] Çınarcık (Yalova)               

2024-04-29 08:44:45       38.28111              38.84028              7.0          ML         1.7          Pütürge (Malatya)         

2024-04-29 08:17:22       36.21806              36.05361              7.0          ML         2.3          Defne (Hatay)  

2024-04-29 08:15:02       40.43028              28.85639              10.06     ML         1.9          Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.41 km] Mudanya (Bursa)           

2024-04-29 08:13:57       37.7875                36.57861              7.06       ML         2.0          Onikişubat (Kahramanmaraş)   

2024-04-29 07:41:39       38.29083              38.78611              6.98       ML         2.1          Pütürge (Malatya)         

2024-04-29 07:35:22       38.23278              38.77194              5.33       ML         1.7          Pütürge (Malatya)         

2024-04-29 07:30:40       40.17306              31.78333              6.87       ML         2.1          Beypazarı (Ankara)        

2024-04-29 07:24:38       35.47472              25.88889              9.65       MW       4.2          Ege Denizi          

2024-04-29 06:54:30       39.325   39.47111              7.0          ML         2.0          Ovacık (Tunceli)              

2024-04-29 06:27:46       36.97972              28.92111              7.0          ML         1.2          Köyceğiz (Muğla)           

2024-04-29 06:04:10       38.17306              38.12444              7.0          ML         1.3          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-04-29 05:56:34       36.97139              29.77806              7.0          ML         1.7          Korkuteli (Antalya)        

2024-04-29 05:55:53       40.74139              27.6025                17.14     ML         2.3          Marmara Denizi - [10.89 km] Marmara (Balıkesir)          

2024-04-29 05:40:36       38.07083              37.19139              7.01       ML         1.8          Ekinözü (Kahramanmaraş)         

2024-04-29 05:36:34       38.32639              38.25139              7.0          ML         1.1          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-04-29 05:21:43       38.27389              37.80417              8.5          ML         1.8          Akçadağ (Malatya)        

2024-04-29 05:07:57       35.40083              25.89222              8.89       ML         3.5          Ege Denizi          

2024-04-29 05:03:52       40.30056              44.79361              7.01       ML         1.9          Kotayk (Ermenistan) - [46.46 km] Aralık (Iğdır)               

2024-04-29 05:01:18       37.96028              37.7575                10.33     ML         2.3          Doğanşehir (Malatya)  

2024-04-29 04:37:02       40.02472              31.7925                7.0          ML         1.5          Beypazarı (Ankara)        

2024-04-29 04:12:23       38.16667              37.95     7.0          ML         1.2          Doğanşehir (Malatya)  

2024-04-29 03:45:24       38.88917              41.82806              7.0          ML         1.6          Merkez (Muş) 

2024-04-29 03:32:09       38.39806              37.53889              7.02       ML         1.7          Darende (Malatya)        

2024-04-29 03:28:18       38.40306              37.55556              7.3          ML         1.4          Darende (Malatya)        

2024-04-29 03:15:19       37.33361              37.01861              7.0          ML         1.0          Türkoğlu (Kahramanmaraş)       

2024-04-29 02:52:54       38.32361              37.37778              7.0          ML         2.0          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-04-29 02:39:40       37.87917              36.30694              7.0          ML         1.5          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-04-29 02:27:52       36.25778              28.31778              55.57     ML         2.0          Akdeniz - [45.54 km] Marmaris (Muğla)               

2024-04-29 02:21:51       38.21278              38.68139              6.95       ML         1.1          Pütürge (Malatya)         

2024-04-29 02:11:51       38.12472              37.66139              7.0          ML         1.1          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-04-29 02:01:05       37.49194              29.69389              7.0          ML         1.2          Yeşilova (Burdur)           

2024-04-29 01:45:53       37.93556              27.13222              7.0          ML         2.1          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.91 km] Menderes (İzmir)          

2024-04-29 01:37:24       38.80917              37.42194              7.06       ML         1.5          Gürün (Sivas)   

2024-04-29 01:25:21       37.89111              36.34111              7.0          ML         1.9          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-04-29 01:23:09       38.16361              38.45694              6.98       ML         0.9          Battalgazi (Malatya)      

2024-04-29 00:54:58       38.52111              38.04194              7.04       ML         1.5          Yazıhan (Malatya)          

2024-04-29 00:48:50       38.52083              38.02417              7.01       ML         1.5          Yazıhan (Malatya)          

2024-04-29 00:46:39       39.88861              40.21083              7.0          ML         1.2          Tercan (Erzincan)           

2024-04-29 00:33:29       36.97611              29.7175                25.92     MW       3.9          Çavdır (Burdur)               

2024-04-29 00:14:53       38.51667              38.035   8.6          ML         3.8          Akçadağ (Malatya)        

2024-04-29 00:06:57       38.04278              37.66944              7.0          ML         1.2          Doğanşehir (Malatya)