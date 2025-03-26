Bahçeli, Didem Arslan Yılmaz ile telefonda görüştü: Programlarını beğeniyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kalp kapağı ameliyatının ardından evinde istirahat etmeye devam ederken, bir yandan da telefon görüşmelerini sürdürüyor. Bahçeli, son olarak AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ve televizyoncu Didem Arslan Yılmaz ile telefonda görüştü.

Soylu, Bahçeli'yi aradı

Kadir Gecesi vesilesiyle Bahçeli’yi aradığını belirten Süleyman Soylu, görüşmeyle ilgili "Büyüğümüz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey’i, mübarek Kadir Gecesi’ni tebrik vesilesiyle aradım. Her daim olduğu gibi, konuşmasındaki şefkati ve hepimize verdiği güveni bir kez daha hissettim. Allah nice böyle mübarek gecelere kavuştursun, kendisini başımızdan eksik etmesin." dedi.

"Programlarını beğeniyorum"

'Vazgeçme' adlı programın sunucusu Didem Arslan Yılmaz da Devlet Bahçeli ile görüştüğünü açıkladı. Yılmaz, 'Sağlığı çok iyiydi sesi gayet iyi geliyordu. Kadir Geces'ini kutladı' dedi. Ayrıca Yılmaz, Bahçeli’nin programı izlediğini ve çok beğendiğini söylediğini de iletti.