Yönetmen ve FluTV'nin sahibi İlker Canikligil tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medyada yayınladığı videosunda ve paylaşımında kullandığı ifadeler gerekçe gösterilerek re'sen soruşturma başlatılarak gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen yönetmen İlker Canikligil tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Canikligil çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"FluTV yayınlarına devam edecek"

Flu TV'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tekrar merhaba, maalesef İlker Canikligil tutuklandı. Morali yerinde, bir noktada bu yanlışlığın farkına varılacağından bizim kadar emin. Süreçte bize ulaşan seyircilerin, takipçilerin, arkadaşlarımızın ve ailelerimizin iyi dileklerini, desteklerini ilettik, hepinize teşekkür ediyor. İyi niyetle ve berrak zihinle adli süreci takip edeceğiz. FluTV yayınlarına devam edecek. Gelişmeler oldukça haberleşmek üzere" ifadeleri kullanıldı.

Ne olmuştu? İlker Canikligil ne demişti?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yönetmen İlker Canikligil hakkında Youtube'da yayınladığı bir videosunda alt sınıf olarak adlandırdığı kesime karşı “66 Order” denilen ve Star Wars film serisinde geçen Jedi'ların öldürülmesini sağlayan “Execution Order 66” demişti.

Canikligil ayrıca X hesabından "Dostlarım, bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Bu kadar" ifadelerini kullanmıştı.

İlker Canikligil kimdir?

İlker Canikligil, 1972 yılında İstanbul'da doğdu. Canikligil, 1991 yılında Saint-Joseph Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra, 1992 yılında Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümüne girdi. İlker Canikligil, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra reklam sektöründe çalışmaya başladı.

2006'dan bu yana reklam yönetmeni olarak çeşitli ajanslarda çalışan Canikligil, 2010-2014 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Fotoğraf ve Video bölümünde sinematografi dersi verdi. İlker Canikligil, 2014 yılında İstanbul Film Akademi'de yönetmenlik dersleri vermeye başladı, 2019 yılında ise İstanbul Film Akademi'den ayrıldı ve bir YouTube kanalında içerik üretmeye başladı.