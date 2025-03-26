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Özel: Starmer'ın İmamoğlu için hiçbir şey söylememesini anlayamıyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasına sessiz kalan İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve partisini eleştirdi.

Haber Merkezi
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Özel: Starmer'ın İmamoğlu için hiçbir şey söylememesini anlayamıyorum
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, BBC'ye röportaj verdi. Özel, röportajında İngiltere'de iktidarda bulunan İşçi Partisi'ni eleştirdi. Özel'in eleştiri nedeni ise İşçi Partisi'nin İBB'ye yönelik soruşturmada Ekrem İmamoğlu dahil 50 kişinin tutuklanmasına sessiz kalmasıydı.   

"Starmer'ın bu konuda hiçbir şey söylememesini anlayamıyorum"

Avrupa'nın pek çok ülkesinden tepki geldiğini ancak İngiliz İşçi Partisi'nin sessiz kaldığını hatırlatan Özgür Özel, "Nasıl bir gerekçesi, sebebi var bunun? Bütün Avrupa tepki gösteriyor ama İngiliz İşçi Partisi ve (İngiltere Başbakanı Keir) Starmer'ın bu konuda hiçbir şey söylememesini anlayamıyorum" dedi.

"İngiltere buna nasıl tepki göstermez gerçekten çok kırgınız"

Sessizlik nedeniyle kırgın olduklarını ifade eden Özgür Özel, "İBB Başkanını alıp hapse koyuyorlar ve birlikte ses çıkarmıyoruz. Bu nasıl dostluk, kardeşlik, demokrasiyi savunmak? Bizim kardeş partimiz İşçi Partisi ve demokrasinin beşiği İngiltere buna nasıl tepki göstermez gerçekten çok kırgınız." ifadelerini kullandı. 

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