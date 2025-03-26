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İsmail Saymaz: İmamoğlu emniyette beni görünce önce şaşırdı sonra...

Gezi Parkı soruşturması kapsamında ev hapsi cezası verilen gazeteci İsmail Saymaz, Ekrem İmamoğlu ile emniyetteki karşılaşmasını anlattı.

Haber Merkezi
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İsmail Saymaz: İmamoğlu emniyette beni görünce önce şaşırdı sonra...
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Gezi Parkı soruşturmasında gözaltına alınan Gazeteci İsmail Saymaz'a adli kontrol uygulanarak ev hapsi cezası verildi. Saymaz, Oda TV'den Can Özçelik'e konuştu. 

Neden paylaşım yapmıyor?

Saymaz, gözaltı sürecinin ardından sosyal medya platformlarında neden paylaşım yapmadığına dair açıklama yaptı. Saymaz, Twitter ve Instagram hesaplarına erişememesinin teknik nedenlerden kaynaklandığını belirtirken, "Twitter ve Instagram'a giriş yapabilmem için uygulamaya girdiğimde bağlı olduğu numaraya koruma şifreleri gönderiliyor. O şifreler olmadan giriş yapılamıyor. Telefonuma gözaltına alındığım gün el konulduğu için giriş yapamıyorum. Ayrıca bu alanlardan biraz uzak kalmak da iyi geldi" dedi. 

"İmamoğlu beni görünce şaşırdı"

Emniyet'e gittiği aynı gün İstanbul Büyükşehir Belediyesine de operasyon yapıldığını ve Ekrem İmamoğlu ile karşılaştığını anlatan Saymaz, “Emniyet içerisinde Ekrem İmamoğlu ile karşılaştık. Göz göze geldik. Önce şaşırdı ve ‘Hayırdır senin ne işin var burada İsmail’ diye sordu. Ben de ‘Sayın Başkan Gezi soruşturmasından aldılar’ dedim. Zaten kısa bir konuşma oldu. Birbirimize ‘geçmiş olsun’ dileklerimizi ilettik. Aynı yerde Murat Ongun da vardı. Onunla da biraz sohbet ettik" dedi.

İsmail Saymaz ayrıca Murat Ongun’un kendisine “Yalancı bir gizli tanık ifadesiyle bizi buraya getirdiler” dediğini de anlattı.

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