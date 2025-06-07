MHP'den yeni komisyon vurgusu: TBMM çatısı altında kurulmalı

MHP Bursa İl Başkanlığı, Reşat Oyal Kültürparkı'nda gerçekleşen bayramlaşma programında bir araya geldi.

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman programda yaptığı konuşmada, "Liderimiz Devlet Bahçeli'nin önerdiği 'Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi; Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu'nun bir an evvel TBMM çatısı altında kurulması Türkiye açısından bu tarihi fırsatın kaçırılmaması için hayati derecede önemlidir. Elde edilen kazanımlar heba edilmemeli, bin yıllık kardeşliğimize kurulan komplolar, birlik ve beraberliğimize yönelik saldırılar hep birlikte bertaraf edilmelidir" dedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla bayramın ikinci günü Bursa MHP teşkilatı bir araya geldi. Teşkilat mensuplarının birbirleriyle bayramlaşmasının ardından yapılan konuşmalarda Türkiye gündemine dair açıklamalarda bulunuldu.

Partimiz, 22 Ekim 2024 tarihinden itibaren terörsüz Türkiye hedefini kararlılıkla savundu

Terörsüz Türkiye stratejisinin, Türkiye'nin şahlanışının stratejisi olduğunu söyleyen Büyükataman, "Milliyetçi Hareket Partisi, Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' anlayışı ile attığı adımlarla bugüne kadar Türkiye'de kronikleşmiş birçok sorunun çözümüne vesile olmuştur. Partimiz, 22 Ekim 2024 tarihinden itibaren terörsüz Türkiye hedefini kararlılıkla savunmuş, Cumhur İttifakı bu hedef etrafında kenetlenmiştir. Türk milleti bu stratejiyi ve atılan sağlam adımları bağrına basmış, Terörsüz Türkiye hedefi bir devlet politikası halini almıştır. Bu süre zarfında Türkiye'nin terörle mücadelesi kesintisiz bir şekilde devam etmiş, hiçbir teröristle pazarlık edilmemiş ve emperyal güçlere asla taviz verilmemiştir. Terörsüz Türkiye stratejisi bir teslimiyetin değil, Türk Yüzyılı'nda ülkemizin şahlanışının habercisi olmuştur. Yüce Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle yeni yüzyılda terör sorunu ülkemizin ve bölgemizin gündeminden kesin bir şekilde çıkacaktır.

"Komisyonu'nun bir an evvel TBMM çatısı altında kurulması önemlidir"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti kutlu bir istikamet üzerine ilerlemektedir. Bu kapsamda her birimize tarihi sorumluluklar düşmektedir. Liderimiz Devlet Bahçeli'nin önerdiği 'Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi; Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu'nun bir an evvel TBMM çatısı altında kurulması Türkiye açısından bu tarihi fırsatın kaçırılmaması için hayati derecede önemlidir. Elde edilen kazanımlar heba edilmemeli, bin yıllık kardeşliğimize kurulan komplolar, birlik ve beraberliğimize yönelik saldırılar hep birlikte bertaraf edilmelidir. Cumhur İttifakı büyük bir uyum içerisinde, aziz milletimizden aldığı destek ve duayla bu anlamda üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirecektir. Cumhur İttifakı'nın kararlı ve milli duruşu sayesinde yeni yüzyılın muhteşem gücü Türkiye ve Türk milleti olacaktır" şeklinde konuştu.

Bayramlaşma programına MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, ilçe başkanları ve yöneticileri, meclis üyeleri, mahalle başkanları ve çok sayıda parti mensubu katılım gösterdi.