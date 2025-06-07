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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ağrı teşkilatının bayramını telefonla kutladı

AK Parti Ağrı İl Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı vesilesiyle düzenlenen bayramlaşma programı, partililerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla bağlanarak teşkilat mensuplarının bayramını kutladı.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ağrı teşkilatının bayramını telefonla kutladı
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AK Parti Ağrı İl Başkanlığı binasında düzenlenen programa AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, ilçe ve belde belediye başkanları, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları temsilcileri ile çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.
Programda konuşan AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, Kurban Bayramı’nın manevi ikliminin kardeşliği pekiştirdiğini ve birliği güçlendirdiğini ifade ederek, "Bugün burada yalnızca bayramı kutlamıyor, aynı zamanda milletimizin birliğine kasteden tüm tehditlere karşı kararlı duruşumuzu da yeniden vurguluyoruz" dedi.

"Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmeye devam edeceğiz"

Yıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde terörsüz bir Türkiye hedefi doğrultusunda önemli adımlar atıldığını vurgulayarak, "Bu süreçteki tüm stratejik kazanımlar, sadece güvenliğimizin değil, milletçe kurduğumuz büyük Türkiye idealinin de temelini oluşturuyor. Bu vesileyle bayramın, ülkemizin huzuruna, refahına ve kardeşliğine vesile olmasını diliyorum. Her bir vatandaşımızla omuz omuza, Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Erdoğan’ın sürpriz bağlantısı salonda coşku ve duygusal anlara sahne oldu"

Programın sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla bağlanarak teşkilat mensuplarının bayramını kutladı. Erdoğan, birlik ve kardeşlik vurgusu yaparak teşkilata başarı dileklerinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sürpriz bağlantısı salonda coşku ve duygusal anlara sahne oldu. Bayramlaşma programı, karşılıklı bayramlaşmalar ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

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