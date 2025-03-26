İktisatçı Mahfi Eğilmez: Artık faiz artırma zamanının geldiğini düşünüyorum

İktisatçı Mahfi Eğilmez, ekonomi gündemine ait son gelişmeleri CNBC-e'ye değerlendirdi. Mahfi Eğilmez, "Artık faiz artırma zamanı geldiğini düşünüyorum. Gecelik faiz uygulamasını ben doğru bulmuyorum. ‘Ben artırmak istemiyorum, burada idare ediyorum’ gibi bir yaklaşım kabul edilemez. Son dönemde faiz indiriminin gerektiğini savundum, ancak şu anki durumda değiliz. Enflasyon tersine yükselmeye başladığında, bunun önüne geçmek için önlem almak gerekir," dedi.

Eğilmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

(Son bir haftanın bilançosu) Kur yükseldi, 41'i geçti. Merkez Bankası müdahaleleri başladı. Benim tespitime göre 27-28 milyar dolarlık müdahale yapıldı başından bu yana. Kur 38'ler civarına indi. Borsadan yabancılar çıktı daha çok. 1,9 trilyon liralık bir piyasa değeri düşüşü oldu. Oraya da müdahale edildi, biraz toparlanma var. Kamu bankaları hisse senetleri aldılar borsanın daha fazla düşmesini engellediler. Gösterge faizi yüzde 43,53'lerde 6,5 puanlık yükselme var. 5 yıllık CDS primi 241 baz puandan 324 baz puana gelmiş. Bunlar kamu ve özel kesimin borçlanma maliyetinde bozucu etkiler yarattı. Bankalarla konuştum KKM'den dönenlere yüzde 60 civarında faiz veriyorlar.

Şu anda önlemlerin kur üzerinde çok etkili olmadığını görüyorum. Merkez Bankası müdahale etmeye devam ediyor. Bırakırsa ucunu yukarı gidecekmiş gibi görünüyor. Borsada da benzer bir durum var.

"Politika faizini yüzde 43-44'e getirmek makul olur"

Artık faiz artırma zamanı geldiğini düşünüyorum. Bu gecelik faiz olayını ben sevmiyorum. Ben artırmak istemiyorum buradan idare ediyorum gibi bir karar. Faiz indirimini savundum son dönemde. Ama bugün artık bu durumda değiliz. Enflasyon tersine yükselmeye geçecek o zaman onun önüne geçmek lazım.

Merkez Bankası 17 Nisan toplantısında ne yapar bilmiyorum. Ne yapmalı konusunda ben olsam politika faizini artırırım. Merkez Bankası'nın faiz artırması zor o nedenle gecelik faize gidiyor, politik faizi artırmamış görünüyor. Yapması gereken politika faizini yüzde 43-44'lere getirmek makul olur.

Eğer enflasyon yıl sonu tahminim gibi yüzde 35'ler civarında olacaksa onunla tutarlı faiz de yüzde 37-38'ler civarında olur.