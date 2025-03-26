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İBB Başkanvekili Nuri Aslan'dan ilk açıklama: Emanetine sahip çıkacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanvekili seçilen Nuri Aslan ile birlikte Saraçhane'de açıklama yaptı. Özel, “Saraçhane direnişi, darbe girişimini başarısız kılmıştır" ifadelerini kullandı. İBB Başkanvekili Nuri Aslan'dan ilk açıklama geldi. Aslan, "Büyükşehir Belediye Başkanımız en kısa sürede gelecek ve emanetine sahip çıkacağız" diye konuştu.

Haber Merkezi
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İBB Başkanvekili Nuri Aslan'dan ilk açıklama: Emanetine sahip çıkacağız
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanvekili seçilen Nuri Aslan ile birlikte Saraçhane'de açıklama yaptı.

Özel, "İBB çalışan ve emekçilerinin gayreti, Meclis Grubu'nun gayreti ve seçtiklerinin arkasında duran halkın Saraçhane direnişi, darbe girişimini başarısız kılmıştır" ifadelerini kullandı.

Özel, “Saraçhane’yi seçilmiş olan Sayın Nuri Aslan’a emanet edeceğim. Birazdan yukarı çıkıp odamı topluyorum. Cumartesi günü Maltepe’de cumhurbaşkanı adayımızı ilan edeceğimiz mitingte buluşacağız.” diye konuştu.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan'dan ilk açıklama

Nuri Aslan ise yaptığı açıklamada, "Bizler Ekrem İmamoğlu'nun yol arkadaşları olarak geçici süreyle Ekrem İmamoğlu'nun emanetini aldık, İstanbul'un oylarıyla seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanımız en kısa sürede gelecek ve emanetine sahip çıkacağız. Genel Başkanımızla birlikte emaneti sahibine teslim edeceğiz" dedi.

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