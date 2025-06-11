Kırmızı bültenle aranan Türk iş insanı Gökhan Seven, Mikonos’ta tutuklandı!

Yunanistan'ın Mikonos adasında demirlediği lüks yatında eşini darp eden 38 yaşındaki iş insanı Gökhan Seven, çığlık seslerinin duyulması üzerine harekete geçen Yunan Sahil Güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.

İki yıl hapis cezası kararı verildi

Gökhan Seven'in eşi Duygu Seven'in yüzünü kanlar içinde bırakacak kadar şiddet uyguladığı öğrenilirken, dün Yunan adasında yerel mahkemeye çıkarılan Seven hakkında iki yıl hapis cezası kararı verildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede, Seven'in Türkiye'de dolandırıcılık ve iftira gibi suçlar nedeniyle kırmızı bülten ile arama kararı bulunduğu ortaya çıktı.

Tartışma, şiddetli kavgaya dönüştü

Patronlar Dünyası'nın haberine göre Duygu Seven, olaylı geceyi detaylıca anlatırken, yaşanan şiddetin Gökhan Seven'in başka kadınlarla mesajlaşırken yakalanması üzerine başladığını belirtti.

Yaşananların fitilini ateşleyen olay, çiftin öğle yemeği yedikleri lüks Nammos restoranında iş insanının başka bir kadına gönderdiği mesajlar oldu. Tekneye döndüklerinde, eşinin açıklama talebiyle başlayan tartışma, şiddetli kavgaya dönüştü.

Yaşanan olaydan sonra gözaltına alınan Gökhan Seven basit aile içi şiddetten iki yıl hapis cezası aldı. Cezasının 30 günü hapis, geri kalanı ise 3 yıl süreyle ertelendi. Ayrıca, Yunan makamları tarafından konulan ayrılmama yasağı ve ayda bir kez polis merkezine zorunlu imza koşulu bulunuyor. Türkiye’ye iadesi ise hâlen görüşülüyor.

Duygu Seven'in ifadesi

Duygu Seven, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerine verdiği ifadede yaşananları şu sözlerle anlattı:

“8 yıldır evliyiz, beş ve 7 yaşında iki çocuğumuz var. 4 Haziran'da, beş günlüğüne bir yatla ailece tatil için Mikonos'a geldik. Tekneyi Platys Gialos koyuna bağladıktan sonra, öğleden sonra akşam yemeği için Nammos restoranında Psarrou plajına gittik.

Orada olduğumuz sırada cep telefonunun ekranında bir kadının fotoğrafı görünürken bir kızla mesajlaştığını gördüm. Cep telefonundaki mesajları gördüğümü söyledim ve hemen sakladı.

Sonra bana yaşlı, çirkin, iğrenç olduğumu, benden bıktığını ve artık beni istemediğini söylemeye başladı. Söyledikleriyle kendi suçluluğunu örtbas etmek için beni kışkırtmak istiyordu. Sonra tekneye geri döndük, dadı denizde çocuklarla oynuyordu. Orada bana küfür, hakaret etmeye devam etti ve kavgayı sürdürmem için beni kışkırttı. Başka kadınlarla olabileceğini ve onu isteyen çok güzel kadınlar olduğunu söyledi. Sonra ona: "Neden benimlesin? Boşan" dedim.

"Cannes'da bir kumarhanedeyken beni iki veya üç kez dövmüştü"

Sonra cebinden telefonu almaya çalıştım. Genellikle sakinimdir ve kolay kolay kurtulamam ama beni onu aramam için kışkırttı. Birbirimizi ittik, ben onu aramaya çalıştım ama arayamıyordum. Telefonunu sakladı. Bir süre sonra, saat 21.00 civarı, çocuklara bir şeyler pişirmek için mutfağa indim. Sonra mutfağa geldi, birden suratıma ve burnuma yumruk attı. Yere düştüm, başım ağrıyordu ve burnumdan kan geldiğini gördüm. Dadı, çocukların yemeğini almak için mutfağa indiğinde bana vurduğu anı gördü. Sonra biri bizi bir tekneye bindirdi. Ve Mikonos Sağlık Merkezi'ne gittik. O andan fazla bir şey hatırlamıyorum çünkü acı çekiyordum, başım dönüyordu ve kafam karışıktı. Psikoterapi görüyorum ve artık durumlarla nasıl başa çıkacağımı ve sakin olmam gerektiğini biliyorum. Ama bu sefer beni gerçekten kışkırttı. Sanırım kışkırtmayı seviyor. Bu sabahki olaydan sonra bana üzgün olduğunu ve hangi hastanede olduğumu sorduğunu söyleyen bir mesaj attı. Geçmişte Fransa'da Cannes'da bir kumarhanedeyken beni iki veya üç kez dövmüştü. Fransız yetkililere bir rapor sunmuştum.

Duygu Seven, eşinin alkol sorunu olduğunu da belirterek, "Genellikle her gün çok fazla alkol tüketiyor. İçtiğinde öfkesini ve şiddetini kontrol edemiyor. Daha önce bir psikiyatriste gitmiş ve üç yıl boyunca bazı haplar verilmişti, sakindi ve herhangi bir soruna yol açmamıştı" diye konuştu.