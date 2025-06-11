Türk fındığı Çin’de ilgi odağı oldu

Türk fındık ihracatçıları, Şanghay’da katıldıkları fuardan umutlu dönüyor. Firmalar fuar süresince fındığa ilişkin tanıtım faaliyetleri yanı sıra Türk fındık sanayisini de Çin’de en iyi şekilde temsil etme imkanı buldu. Ticaret Bakanlığının “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (Ur-Ge) Proje Desteği” kapsamında Karadeniz İhracatçı Birlikleri (KİB) tarafından yürütülmekte proje kapsamında proje paydaşı 8 firma, 19-21 Mayıs 2025 tarihleri arasında Şanghay’da gerçekleştirilen Sial China Fuarı’na KİB Genel Sekreterliği organizasyonunda katılarak Türk fındığı ve fındık sanayinin tanıtımını yaptı.

Bu sene 75 ülkeden 5 binden fazla katılımcıyı bir araya getiren fuara Giresun, Ordu, Samsun ve Trabzon’dan katılan Aysan, Gaffaro, Gürsoy, Özgün, Özyılmaz, Poyraz Poyraz, Sabırlar ve Yavuz firmaları stantları katılımcıların büyük ilgisini çekti. Türk şirketlerin stantları Şanghay Başkonsolosu Özlem Kural ve Ticaret Ataşeleri Tuğçe Terzi ve Kadriye Yaprak Taşar tarafından da ziyaret edildi.

Çin devlet televizyonu CCTV tarafından da KİB Başkanı Hasan Osman Sabır ve katılımcı firmalar ile röportaj gerçekleştirdi. Türkiye’den Çin’e ihraç edilen gıda ürünleri arasında listenin ilk sırasında yer alan fındık, 2024 yılında 10.294 ton ihraç edilerek karşılığında 94 milyon dolar döviz girdisi sağlanmıştı.