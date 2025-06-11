Türk Kızılay 157. kuruluş yıl dönümünü kutluyor

Türk Kızılay, 11 Haziran 1868 tarihinden bugüne insan odaklı çalışmalarıyla hem Türkiye'de hem de dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerinin yanında duruyor. Tarih boyunca milletimizin yardımlaşma ve dayanışma anlayışının simgesi haline gelen Kızılay, toplumun gönülden desteğiyle güçlenmeye devam ediyor.

Yaklaşık 400 bin gönüllüsüyle Türkiye'nin en büyük gönüllü hareketlerinden biri olan Türk Kızılay’ın tüm mensupları ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak için aralıksız çalışıyor. Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, gönüllülerin katkısının paha biçilemez olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Kızılay bundan tam 157 yıl önce 11 Haziran 1868’de bir grup gönüllü tarafından kurulmuştur. 157 yıldır gönüllülük bilinciyle güçlenen büyük bir ailedir. Bu aile, iyiliği yaşam biçimi haline getirmiş insanların fedakârlıklarıyla büyüyor. Gönüllülerimizin özverili çalışmaları sayesinde Kızılay, bugün yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın da önde gelen insani yardım kuruluşlarından biri haline gelmiştir. Gönüllülerimize ve destekçilerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Onların sayesinde bu iyilik hareketi her geçen gün daha da büyümektedir. Bu büyük iyilik çınarına bugüne kadar su veren, can veren tüm iyi insanları rahmet ve şükranla anıyoruz. Onlardan devraldığımız iyilik bayrağını daha da yükseklere çekmek için var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz.”

81 ilde Kızılay aşevleri kuruluyor

Türk Kızılay, kuruluşunun 157. yılında her gün 40 binden fazla ihtiyaç sahibine hizmet sunan aşevlerini, öncelikli projeleri arasına alarak 81 ile yaymayı hedefliyor. Kızılay aşevleri, ekonomik açıdan destek sağlamanın ötesinde; evlerinde yemek pişiremeyen yaşlı ve engelli bireyleri de kapsayarak sıcak yemek hizmeti sunuyor. Ayrıca bu hizmet sırasında ihtiyaç sahiplerinin hâlini hatırını sorup, onların yalnız olmadıklarını hissettiriyor. Projeyle toplumun dezavantajlı kesimlerine sürdürülebilir destek sağlanması ve sosyal dayanışma ile yardımlaşma kültürünün güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Bunun yanı sıra, aşevleri afet ve acil durumlarda afetzedelerin ve yardım personelinin beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için de önemli bir rol üstlenecek. Türkiye Afet Müdahale Planı’na (TAMP) göre afetlerde beslenme hizmetlerinden sorumlu olan Türk Kızılay, bu projenin genişletilmesiyle afet müdahale kapasitesini güçlendirecek, kriz anlarında daha etkin ve hızlı hizmet sunmayı hedeflemektedir.

Kızılay butik ile sosyal yardımlar yaygınlaşıyor

Kızılay’ın bir diğer öncelikli projesi olan Kızılay Butik mağazaları da ülke genelinde yaygınlaştırılarak daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor. Bu mağazalarda bağışlanan giysi ve ihtiyaç malzemeleri sosyal yardımlar kapsamında ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak sunuluyor. Bu uygulama hem bağışçıların desteklerini artırıyor hem de yardım alan kişilerin ihtiyaçlarını onurlu bir şekilde karşılamayı amaçlıyor. Türkiye genelinde 200’den fazla olan Kızılay Butik mağazaları sayesinde, ihtiyaç sahipleri kendi bedenlerine uygun kıyafetleri seçerek alabiliyor. Üniversiteler, cezaevleri ve hastaneler başta olmak üzere her gün binlerce kişiye ulaşan bu proje, yaygınlaşarak devam edecek.

Kızılay'ın vizyon projeleri geleceğe taşıyor

Türk Kızılay, 157 yıllık deneyimini, geleceğe dönük stratejik projeleriyle pekiştiriyor. Enteral beslenme, kan torbası üretimi ve plazmadan ilaç üretimi gibi vizyon projeleriyle sağlık alanında dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen Kızılay, insan sağlığını merkeze alarak ülkemizin geleceğine güçlü katkılar sağlamaya devam ediyor. Bu yenilikçi projelerle Kızılay, yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin de yanında durmaya kararlı bir şekilde ilerliyor.

Artan bağışlar için bağışçılara teşekkür

Türk Kızılay’ın başarısının ardında, gönüllülerle birlikte çok sayıda bağışçı da değerli katkılarıyla yer alıyor. Her düzeyde sağlanan destek, Türk Kızılay’ın insani yardım çalışmalarını mümkün kılıyor ve iyilik hareketinin yaygınlaşmasına katkı sağlıyor. Yapılan bağışlar, ihtiyaç sahiplerinin yaşam koşullarını iyileştiriyor ve daha geniş kitlelere ulaşılmasını sağlıyor.

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Türk Kızılay olarak, özellikle Kurban ve Ramazan dönemlerinde bağışçı sayımızı ve bağış miktarımızı her yıl artırmamız, bize duyulan güvenin bir göstergesidir. Bu artışı sağlayan, 'Hepimizin Kızılay’ı' diyerek desteğini esirgemeyen tüm bağışçılarımıza ve fedakâr gönüllülerimize içten teşekkür ediyoruz. Onların özverisi ve cömertliği sayesinde yardım faaliyetlerimizin kapsamını genişletiyor, daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşıyoruz. Bu güçlü dayanışma kültürünü birlikte yaşatmaya devam edeceğiz.”