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Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı! Müdahale sürüyor

Çanakkale'de tarım arazisinden ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Haber Merkezi
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Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı! Müdahale sürüyor
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Çanakkale''de tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Merkeze bağlı Erenköy ile Yenimahalle köyü arasındaki tarım arazisinde bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangına müdahale için Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterler ve uçaklar ile havadan, yer ekipleriyle de karadan müdahale başladı. Tarlalar dozerlerle sürülerek, alevlerin ilerlemesinin önüne geçilmeye çalışılıyor. Ekiplerin, orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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