Endonezya, Türkiye’den 48 adet KAAN savaş uçağı alacak

Mehmet KAYA - ANKARA

Türkiye’nin geliştirme aşamasında olduğu ve ilk uçuşunu yapan KAAN Savaş Uçağı projesinde önemli bir ihracat gerçekleşti.

Endonezya, 10 milyar doları aşacak bir toplam bütçe içinde 48 adet KAAN Savaş Uçağı alımı yapacak. Alım, Jakarta’daki INDO Defence 2025 fuarı kapsamında imzalandı. İmza törenine Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto da katıldı. Endonezya, Türkiye’nin milli denizaltı projesi MİLDEN’e de ilgi duyduğunu açıklamıştı.

Resmi duyuruyu Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kişisel sosyal medya hesabından anlaşmayı duyurdu. Erdoğan mesajında, “Dost ve kardeş Endonezya ile imzaladığımız anlaşma çerçevesinde 48 adet KAAN, Türkiye’de üretilerek Endonezya’ya ihraç edilecek. KAAN’ın üretiminde Endonezya’nın sahip olduğu yerel kabiliyetlerden de yararlanılacak” dedi.

Erdoğan mesajında ayrıca Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’ya teşekkür de etti.

Millî muharip uçağımız KAAN ile ilgili çok önemli ve güzel bir gelişmeyi milletimle paylaşmak istiyorum…



Dost ve kardeş Endonezya ile imzaladığımız anlaşma çerçevesinde 48 adet KAAN, Türkiye’de üretilerek Endonezya’ya ihraç edilecek.… pic.twitter.com/D9wZ33wzgz — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 11, 2025

Haluk Görgün: Ortak üretim

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TUSAŞ ana yükleniciliğinde Endonezya’da üretimin işaretini vererek, “TUSAŞ ana yükleniciliğinde ve Endonezya’nın seçkin savunma sanayii firmalarıyla yürütülecek bu proje; ortak üretim, teknoloji paylaşımı ve stratejik iş birliğinin en somut örneklerinden biri olacak” dedi.

Bir asrı aşan havacılık yolculuğumuzda, şimdi kendi 5. nesil savaş uçağımızı dost ülkelerle paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. 🇹🇷✈️🇮🇩



Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın öncülüğünde, millî teknoloji hamlemiz sınırları aşıyor; Türk mühendisliğinin imzası, artık küresel güvenlik… https://t.co/SkecPtJ21L — Prof. Dr. Haluk Görgün (@halukgorgun) June 11, 2025

Endonezya’nın KAAN savaş uçağı projesine ve milli denizaltı MİLDEN projesine ilgisi biliniyordu. Nisan ayında Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’nun gündeminde bu iki konunun olduğu duyurulmuştu.

Endonezya, son dönemde Çin’den JF-10, ABD’den F-15 versiyonu, Fransa’dan Rafale savaş uçağı alımı, Kore ile de sorunlu olarak ilerleyen ortak 5. Nesil uçak geliştirme projelerini yürütüyordu. Endonezya çok farklı ülkelerden çok farklı savaş uçakları alımıyla dikkat çekiyor.

KAAN Savaş Uçağı

İlk fazda 4+, ikinci fazda 5. Nesil ve ötesi özelliklerle donatılması planlanan KAAN Savaş Uçağı, dünyada halen devam eden az sayıdaki 5+ nesil savaş uçağı geliştirme projesinden biri durumunda. Bu nesil projeler “son insanlı savaş uçağı” olarak adlandırılıyor.

KAAN, sadece kendisi muharip bir savaş uçağı olması yanında, diğer muharip/taktik insansız hava araçları ve deniz-kara araçlarıyla birlikte çalışabilecek platform niteliğinde tasarlanıyor.

İlk faz KAAN savaş uçaklarının 2028’de envantere girmesi, 2030’lu yılların başından itibaren de 5+ Nesil KAAN’ların envantere girmeye başlaması hedefleniyor.

TUSAŞ tarafından ASELSAN, HAVELSAN gibi büyük şirketler yanında çok sayıda yerli firma tarafından Milli Muharip Uçak (MMU) projesi kapsamında geliştirilen KAAN Savaş Uçağı ilk prototipini tamamlamış ve ilk uçuşunu 21 Şubat 2024’te, ikinci uçuşunu da Mayıs 2024’te yapmıştı.

Halen ikinci prototipinin uçuşu için gün sayılan projede, süreçleri hızlandırmak için 6 prototip üretilecek. KAAN için başta TEI olmak üzere çeşitli jet motoru projeleri de ilerliyor. Prototipler ise F-16’larda da kullanılan motorla inşa ediliyor.

Türkiye ile Endonezya arasında ekonomik ilişkiler yanında savunma alanında da yoğun işbirliği bulunuyor. Geçmişte yabancı ortaklı olarak Türkiye’de imalat yapan, yakın zamanda yerli ortağı tarafından satın alınan FNSS Endonezya için yerli adıyla KAPLAN, Endonezya’daki adıyla HARIMAU hafif tankını geliştirmiş ve ortak üretime başlanmıştı.

KAAN Savaş Uçağı özellikleri

Kanat Açıklığı: 13,4 m (44 ft)

Kanat Alanı: 71,6 m2 (771 ft2)

Uzunluk: 20,3 m (66 ft)

Yükseklik: 5 m (16 ft)

Azami Kalkış Ağırlığı: 34.750 kg (76,500 lb)

İtki: 2 x 13.150 kgf (2 x 29,000 lb)

Azami Hız: 1.8 Mach (@ 40,000 ft)

Servis Tavanı: 16.764 m (55,000 ft)

Pozitif / Negatif G Limiti: +9 / -3,5 G