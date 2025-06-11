  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Fransa Cumhurbaşkanı Macron: 15 yaş altına sosyal medyayı yasaklamalıyız
Takip Et

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: 15 yaş altına sosyal medyayı yasaklamalıyız

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, özellikle gençler arasında şiddet olaylarının artmasında önemli bir rolü olduğunu düşündüğü sosyal medyayı 15 yaş altı çocuklara yasaklamak istediğini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: 15 yaş altına sosyal medyayı yasaklamalıyız
Takip Et

Macron, France 2 kanalına verdiği röportajda, sosyal medya kullanımına kısıtlama getirmek ve bunun Avrupa Birliğinin (AB) tamamında uygulanmasını istediğini ifade etti.

"15 yaş altına sosyal medyayı yasaklamalıyız"

Fransa Cumhurbaşkanı, "15 yaş altına sosyal medyayı yasaklamalıyız." dedi.

Sosyal medyanın çocuklar tarafından kullanımına yaş sınırı getirmek amacıyla AB'nin yürüttüğü çalışmaların birkaç ay içinde sonuçlanacağını umduğunu belirten Macron, bu konuda adım atmak için AB'yi beklemeyeceklerini de dile getirdi.

"Bekleyemeyiz"

Macron, 15 yaş altına sosyal medya yasağı getirilmesine ilişkin, "Eğer (AB genelinde) yapılmazsa, Fransa'da bunu yapmaya başlayacağız. Bekleyemeyiz." ifadelerini kullandı.

Emmanuel Macron'un açıklamaları, Fransa'da bir ortaokul öğrencisinin okul çalışanını bıçaklayarak öldürdüğü olayın ardından geldi.

Fransa'da 2023'ten bu yana 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarına kaydolmaları veli iznine bağlanırken bu platformların, küçüklerin velisinden izin alıp almadığını doğrulamak için bir sistem oluşturulması zorunlu kılınıyor.

TAV Technologies’ten engelliler için yapay zekalı çözümTAV Technologies’ten engelliler için yapay zekalı çözümŞirket Haberleri
Trump yönetimi, California'ya yapılan federal eğitim fonlarını kesecek mi?Trump yönetimi, California'ya yapılan federal eğitim fonlarını kesecek mi?Dünya

 

Dünya
Ukrayna, Rusya'dan 1212 Ukraynalı askerin cenazesini teslim aldı
Ukrayna, Rusya'dan 1212 Ukraynalı askerin cenazesini teslim aldı
ABD, Ukrayna'ya yardımları azaltıyor!
ABD, Ukrayna'ya yardımları azaltıyor!
Güney Kore, sınırda Kuzey Kore'ye yönelik "propaganda" yapan hoparlör faaliyetlerini durdurdu
Güney Kore, sınırda Kuzey Kore'ye yönelik "propaganda" yapan hoparlör faaliyetlerini durdurdu
Elon Musk'tan, Donald Trump'la yaşadığı gerginliğe dair pişmanlık mesajı
Musk'tan, Trump'la yaşadığı gerginliğe dair pişmanlık mesajı
Yapay somon çağı başladı: FDA onayladı, artık restoran menülerinde olacak
Yapay somon çağı başladı: FDA onayladı, artık restoran menülerinde olacak
ABD'de gerilim tırmanıyor! Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi