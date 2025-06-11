Madleen gemisindeki Türk aktivistler 1 ay hücrede esir tutulacak

İsrail, Gazze’ye insani yardım taşıyan Madleen Özgürlük Filosu’na katılan sekiz uluslararası gönüllüyü zorla alıkoymayı sürdürüyor. İsrail Mahkemesi, gönüllülerin hukuka aykırı şekilde gözaltı merkezinde tutulmasına onay verdi.

10 Haziran gecesi İsrail’in Ramleh gözaltı merkezinde yapılan duruşmada, İçişleri Bakanlığı’nın keyfi gözaltı kararı mahkeme tarafından kabul edildi. İsrail güçleri, Sicilya’dan Gazze’ye doğru yola çıkan ve sadece uluslararası sularda seyreden filoyu zorla durdurdu, el koydu ve gönüllüleri iradelerine karşı alıkoydu.

Gönüllüler "yasadışı giriş" ile suçlanıyor

Aralarında Türkiye, Fransa, Hollanda, Almanya ve Brezilya vatandaşlarının bulunduğu sekiz kişi hakkında "İsrail'e yasadışı giriş" suçlaması yapıldı. Oysa gönüllülerin İsrail’e girme niyeti olmadığı ve rotalarının Filistin Devleti’nin karasularına yönelik olduğu belgelerle sabit.

"İnsan hakları felaketi"

İsrail merkezli hukuk örgütü Adalah, söz konusu uygulamayı "tamamen hukuk dışı" olarak tanımladı. Açıklamada "Gönüllüler derhal serbest bırakılmalı ve görevlerine güvenli şekilde dönmelidir. İsrail uluslararası hukuku sistematik şekilde ihlal ediyor" denildi.

Hücrede bir ay tutulabilirler

Mahkeme, sınır dışı sürecinin 8 Temmuz 2025’e kadar uzatılabileceğini belirterek, gönüllülerin 72 saatten fazla, belirsiz süreyle alıkonulabileceğini hükme bağladı.