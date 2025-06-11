Doğu Karadenizli ihracatçılar buluştu

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) tarafından düzenlenen “Doğu Karadeniz İhracat Buluşmaları” etkinliğinin ilk programı, Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Trabzon Arsin OSB Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Ali Sakarya, İhracatçılar Birliği’nin tüm sanayicileri arayarak şikayet ve çözüm önerilerini konuşmak üzere bu toplantıyı organize ettiğini söyledi.

Küresel ticaretin hızla geliştiği ve rekabetin arttığı bir dönemi yaşadıklarını söyleyen “Özellikle dövizin ihracatçının beklentisine karşılık düşük olması ve ticaretteki hızlı değişiklikler diğer ülkelerin uyguladığı vergi oranları, ambargolar gibi unsurlar bizleri de etkiliyor. Doğu Karadeniz, dünyaya açılan bir bölge olduğu için bu gelişmelerden doğrudan etkileniyoruz dedi. Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesinin sanayicileriyle her yıl ihracatını artıran bir bölge olduğunu ifade eden Trabzon Arsin OSB Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Ali Sakarya, sözlerini şöyle sürdürdü.

“ 2024 yılında yaklaşık 640 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu rakamın büyük kısmı fındık ve balık gibi sektörlerden geliyor. 2023-2024 yılları arasında yüzde 14’lük bir ihracat artışı yaşandı. Bu, bizler için hem rakamsal hem de tonaj açısından sevindirici. Ancak gönlümüz, daha katma değerli ve nitelikli ürünler ihraç etmekten yana. Özellikle tekstil sektöründe üretim ucuz iş gücünden dolayı, Mısır ve Orta Doğu’daki diğer ülkelere kayıyor. Bu nedenle mevcut gücümüzü korumak ve katma değeri artırmak zorundayız. Bugünkü toplantı, bu konuları ele almak adına büyük bir fırsat. Bu organizasyonun ilk ayağının bölgemizde gerçekleştirilmesinden dolayı DKİB ve destek veren tüm kurum müdürlerimize teşekkür ediyorum. Toplantının bölgemiz ve ihracatçılarımız için hayırlı olmasını diliyorum.”

Karadeniz'in ihracat hamlesine katkı verecek

Etkinlikte gerçekleştirilen sunumlar sonrasında katılımcı ihracatçılar, gümrük işlemleri, dış ticaret prosedürleri ve finansmana erişim gibi konularda yaşadıkları sorunları doğrudan yetkililere iletme fırsatı buldu. Kurum temsilcileri, çözüm önerilerini paylaştı; yerinde çözülmesi mümkün olmayan başlıklar ise ilgili Bakanlıklara iletilmek üzere not edildi. Bölge sanayicilerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantı, Doğu Karadeniz’in ihracat hamlesine katkı sağlayacak önemli bir platform olarak değerlendirildi.

Toplantıya; Trabzon Arsin OSB Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Ali Sakarya ve Yönetim Kurulu Üyeleri, DKİB Yönetim Kurulu Başkanvekili Ahmet Hamdi Gürdoğan, Genel Sekreter Ongan Bahadır, Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Alp Giray, Trabzon Gümrük Müdürü Eşref Ateş ve Eximbank Trabzon Şube Müdürü Aslan Murat Babuşçu katıldı.

Toplantı ardından bölgedeki ihracatçı firmalar arasında yer alan Gündoğdu Mobilya, Polifish Su Ürünleri ve Carmen Tekstil firmalarına ziyaret gerçekleştirilerek firmaların üretim kapasiteleri, ihracat potansiyelleri ve karşılaştıkları sorunlar yerinde incelenerek, çözüm önerileri değerlendirildi