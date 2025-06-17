Kamu işçisi zam pazarlığında

CANAN SAKARYA

TÜHİS, 2025 yılının ilk 6 ayı için kamu işçilerine yüzde 16 oranında zam önerdi. Aynı yılın ikinci yarısında ise zam oranı yüzde 8 olarak belirlendi. 2026 yılı için ise ilk 6 ayda yüzde 7, ikinci 6 ayda ise yüzde 5 oranında zam teklif edildi. Türk-İş ve Hak-İş’in Şubat ayında sundukları teklif, günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesi, bu artışın ardından ücretlere 2025’in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılması ve bunun üzerine yüzde 10 refah payı verilmesiydi. Teklif edilen oranların ‘kabul edilebilir’ olmadığını dile getiren işçi sendikalarını hareketli bir hafta bekliyor. İşçi sendikaları bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gidecek. Kamu Koordinasyon Kurulu’nun da katılımıyla yapacakları toplantı da teklif edilen artış oranlarına tepkilerini dile getirecekler. İşçilerin yarınki durağı ise Hazine ve Maliye Bakanlığı olacak. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, sendikalar olarak Ankara’da 3-4 bin kişi ile Maliye Bakanlığında olacaklarını belirterek, “Toplu sözleşmeler konusunda bizi sıcak bir yaz bekliyor” açıklaması yaptı. HAK-İŞ cephesinden gelen açıklamada da, ilk 6 ay için verilen yüzde 16’lık teklifin, sendikaların ilk 6 ay için verdiklerin teklifin üçte biri olmadığına dikkat çekildi.

DEM Parti, İmamoğlu ile görüşmek için başvuru yaptı

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki Silivri’de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmek üzere Adalet Bakanlığı’na başvurdu. DEM heyeti, İmamoğlu’nun yanı sıra Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Van önceki dönem Belediye Eşbaşkanı Bekir Kaya, Gezi Davası tutuklularından Hatay Milletvekili Can Atalay ile eski milletvekillerinden Halil Aksoy, HDK davasından yargılanan Ahmet Saymadi ile görüşmek için başvuru yaptı. DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, görüşmenin 19 Temmuz Perşembe günü gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.