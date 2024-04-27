Bakan Fidan Riyad’a gidiyor

ANKARA (EKONOMİ) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Riyad’a gidiyor.

Fidan, iki günlük ziyarette İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi’nin Gazze’de katliamın sona erdirilmesi amacıyla oluşturulan Temas Grubu üyeleriyle bir araya gelecek.

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgilere göre ikili görüşmeler de gerçekleştirecek olan Fidan’ın ajandasında Gazze’de yaşanan son gelişmeler olacak.

Türkiye uzun süredir Gazze’de yaşananların kalıcı çözümü için iki devletli formülleri muhataplarıyla yaptığı görüşmelerde masaya getiriyor.

Kaynaklar Bakan Fidan’ın BM’nin ateşkes talep eden 2728 sayılı kararını göz önünde bulundurarak İsrail’in bu kararı ve Uluslararası Adalet Divanı’nın aldığı ihtiyati tedbirleri harfiyen uygulamasının şart olduğuna yönelik mesaj vereceğini kaydediyor.

Filistin’in daha fazla ülke tarafından tanınması için Türkiye’nin yıllardır verdiği mücadeleyi Riyad temaslarında da gündeme taşıyacak olan Fidan’ın, “1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti kurulana kadar, Ortadoğu’da barış ve istikrarın sağlanması mümkün değildir” tezini de gündeme taşıyacağı vurgulanıyor.

Hakan Fidan’ın küresel düzeyde barış ve istikrarın anahtarının uluslararası hukuka uyulması olduğuna dikkat çekerek, batı ülkelerinin İsrail’in Gazze halkının yaşam hakkını elinden alan davranışlarına sessiz kalmasına yönelik eleştirilerini de gündeme taşıyacağı ifade ediliyor.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın İsrail’in Gazze’de işlediği suçların bölgesel bir çatışmaya dönüşme riskine de dikkat çekerek Netenyahu’yu kayıtsız şartsız destekleyenlerin tutumlarını acilen gözden geçirmelerini isteyeceği, Türkiye’nin üçüncü tarafların kendi tartışmalarını bu coğrafyaya taşımalarını istemediğine vurgu yapacağı kaydediliyor.