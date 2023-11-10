'Bakan Şimşek’in ithalata yönelik önlem söylemi lafta kaldı'

ANKARA (EKONOMİ) CHP Bolu Milletvekili, Sanayi ve Ticaret Komisyonu Üyesi Türker Ateş, dış ticarette bozulan görünüm içinde tüketim ve yatırım mallarının ithalattan aldığı payın eşitlendiğine, tüketim ithalatının tutar olarak da sermaye malı ithalatını geride bıraktığına dikkat çekti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in enflasyonu düşürmek için tüketim malı ithalatının azaltılacağına yönelik öngörüsünün de tutmadığına dikkat çeken Ateş, “Şimşek’in tüketim malı ithalatının azaltılacağına dair öngörüleri de lafta kaldı. Dövizin ateşi yükselmiş olmasına rağmen, tüketim malı ithalatı artmaya devam ediyor. Sermayeyi aşan tüketim malı ithalatı endişe veriyor” diye konuştu.

CHP Bolu Milletvekili Ateş, ekim ayı dış ticaret verilerinin hükümet tarafından ihracatta aylık rekor artış olarak açıklandığını, oysa ithalatta yeniden alarm zilleri çaldığını belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

“İhracatta rekor artış söylemlerinin üzerini kazıyınca altından yeniden yükselen ithalat ve ithalatın dağılımındaki bozulma öne çıkıyor. İzlenen politikalarla dış ticaretin görünümü olumsuz biçimde değişiyor. İthalat iki aylık düşüşün ardından ekimde yeniden yükselişe geçti. İzlenen karşıt politikalara rağmen tüketim malı ithalatındaki yüksek artış da dikkat çekici. İthal tüketim ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78,2 arttı. Eylül ayındaki artış yüzde 37,2 olmuştu. Temmuz’daki artış yüzde 99,6 olmuştu. Tüketim malı ithalatı yeniden rekora doğru ilerliyor.”

Ara malı ithalatı düşüşte

Tüketim malı ithalatının yatırım malı ithalatını yakaladığına dikkat çeken Ateş, “Tüketim ve yatırım mallarının ithalattan aldığı paylar yüzde 16’da eşitlendi. Geçen yıl aynı dönemde tüketim malı ithalatının payı yüzde 9,1 olmuştu. Tüketim malı ithalatının, yeni yatırımlara işaret eden sermaye malı ithalatını tutar olarak aşması da endişe verici. Ekim’de 4,7 milyar dolarlık tüketim malı ithalatı yapılırken, 4,6 milyar dolarlık yatırım malı ithalatı gerçekleşti. Hammadde ithalatı ise yüzde 12,6 düşerek 20,2 milyar dolar oldu” dedi.