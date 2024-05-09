Bakan Tekin: Cezalar yüzde 50 oranında artırılmalı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara’da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tekin, "Meslektaşlarımıza yapılan bu tür çirkin saldırıların son bulması için tüm gücümüzle mücadele etmeye kararlıyız." dedi.

Tekin, eğitimcilere yönelik şiddet hakkında, "Öngörülen cezalar yüzde 50 oranında artırılmalı." ifadesini kullandı.

Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili, "Hazırladığımız taslak metin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisine gelecek." açıklaması yaptı.