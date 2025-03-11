Bakan Tunç açıkladı: 3 kentteki sahipsiz köpek saldırılarına soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son günlerde yaşanan sahipsiz hayvan saldırıları ile ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Hakkâri Yüksekova ve Konya Karatay’da iki çocuğun hayatını kaybettiği, Erzurum Narman’da ise bir çocuğun yaralandığı olayların ardından açıklama yapan Tunç, bu durumun "ertelenemez bir mesele" olduğunu vurguladı.

"Yetkikiler sorumluluğunu yerine getirmeli"

Bakan Tunç, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında belediyelerin ve il özel idarelerinin, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması ve barınakların etkin işletilmesi konusunda sorumlu olduğunu belirtti. Yetkililerin görevlerini eksiksiz yerine getirmesi gerektiğini ifade eden Tunç, ihmali olanlar hakkında gerekli hukuki ve cezai işlemlerin uygulanacağını söyledi.