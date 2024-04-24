Bakan Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir
DEM Partililer hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklama yapan Bakan Tunç, "Şiddete teşvik suç sayılır, fikir özgürlüğü kapsamında sayılmaz." dedi. Kapatma davası tartışmalarıyla ilgili ise, "DEM Parti aynı yolu izlerse aynı muameleyle karşılaşır. DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir." ifadesini kullandı.
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Tunç'un açıklamalarından satır başları:
- Milletin sinir uçlarıyla oynarsanız soruşturma ile karşılaşırsınız.
- Millet size teröre destek olun diye oy vermiyor.
- (DEM Partililere soruşturma) Şiddete teşvik suç sayılır, fikir özgürlüğü kapsamında sayılmaz.
- DEM Parti aynı yolu izlerse aynı muameleyle karşılaşır.
- DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir.